يوفنتوس وأتلتيكو مدريد يخوضان بطولة ودية كولومبية في توقيت نهائي الأبطال

توقيت غريب لخوض مباراة ودية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلنت كولومبيا عن تنظيم بطولة ودية رباعية ستشهد مشاركة كلاً من يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بعد ختام الموسم الكروي الحالي.

وتنتهي بطولة الدوري الإيطالي في السادس والعشرين من مايو، بينما تختتم منافسات الليجا الإسبانية بحلول التاسع عشر من نفس الشهر.

ونشر السكرتير الرياضي لمدينة كالي الكولومبية منشوراً عبر صفحته على تويتر أكد فيه استضافة المدينة لدورة رباعية كروية بمشاركة الفريقين. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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هيا بنا نبدأ سويًا 🙌 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 19, 2019

وأكد الرجل أن عملاقي إسبانيا وإيطاليا سيلعبان مع كلاً من ديبورتيفو وأمريكا كالي، فريقي المدينة، في مايو المقبل وأن المفاوضات جارية مع ممثلي الفرق.

وأشار الرجل في حواره مع رادية "إل بايس" أن وفداً من يوفنتوس وأتلتيكو سيزور المدينة بالأيام المقبلة لحسم الصفقة وتحديد التفاصيل النهائية.

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Caleños, les comparto una buena noticia: las negociaciones para que el Atlético de Madrid y la Juventus de Turín vengan aquí, a la capital americana del deporte, a jugar un cuadrangular amistoso con el América y el Deportivo Cali a mitad de año, van bien.#CaliCapitalDeportiva — Silvio Lopez Ferro (@SilvioLopezFerr) January 18, 2019

وتعجبت وسائل الإعلام الإيطالية من توقيت إقامة البطولة المحتمل بعد نهاية الموسم مباشرة في ظل تزامنها مع توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقام النهائي على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" الخاص بأتليتكو في الأول من يونيو المقبل، ويعد يوفنتوس والروخي بلانكون من كبار المرشحين للقب.

يذكر أن الفريقين سيتقابلان الشهر المقبل ضمن منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.