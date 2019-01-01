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يوشيدا يتمنى مواجهة الإمارات في النهائي لهذا السبب!

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مايا يوشيدا سعيد بتأهل اليابان لنهائي كأس أمم آسيا عقب الانتصار التاريخي على إيران

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعرب مايا يوشيدا مدافع منتخب اليابان عن سعادته الكبيرة بتأهلهم لنهائي كأس الأمم الآسيوية في نسختها السابعة عشر، والتي تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

حامل لقب عام 2011 حجز مقعده في نهائي هذه النسخة بعد الفوز على المنتخب الإيراني بثلاثية مقابل لا شيء في قبل النهائي.

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وعقب المباراة قال يوشيدا: "أشعر بسعادة غامرة، مباراة كانت صعبة أمام منتخب قوي، الدفاع كان مميزًا اليوم، وكذلك الهجوم، من الممكن أن نتحسن ولكننا نشعر بالرضى على ما قدمناه ولدينا الرغبة في الفوز بالبطولة".

أما عن المنافس المحتمل في النهائي قال مدافع ساوثامبتون" "سواء كان منتخب قطر أو الإمارات فإن المباراة ستكون صعبة، الإمارات تلعب على ملعبها ووسط جماهيرها، في كل الأحوال أتمنى أن أرى مدرب الإمارات في النهائي".

يذكر أن الإيطالي ألبرتو زاكيروني كان قد سبق له تدريب منتخب اليابان.

 

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