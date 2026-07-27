يستمر القائد يوشوا كيميش في كونه ركيزة أساسية للمنتخب الألماني لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني الجديد يورجن كلوب، وذلك حتى بعد كارثة الخروج من كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وقال رودي فولر، المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم، ردًا على سؤال حول هذا الشأن خلال "المؤتمر الدولي للمدربين" في ماينتس: "أفترض ذلك". وأضاف: "لقد أثبت كيميش في العديد من المباريات الدولية أنه قائد حقيقي وحامل لراية الفريق. لا يمكنني تخيل حدوث تغيير كبير في هذا الصدد".

وأشار فولر، الذي جلس في الصف الأول خلال مؤتمر تقديم كلوب يوم الجمعة، إلى أن يورجن "مدرب يمتلك خبرة لا تُصدق"، لكنه أردف: "لقد بدأ يدرك بالفعل حجم وثقل هذا المنصب. لقد مررت بهذه التجربة شخصيًا عندما توليت المهمة لأربع سنوات؛ فالأمر مختلف تمامًا عن تدريب الأندية".

فولر يدافع عن ناجلسمان ضد منتقديه: "لم يكن يستحق ذلك"

وتابع فولر: "يمكنك أن تتواجد في أفضل أندية العالم، لكن أن تكون مدربًا وطنيًا لاتحاد كبير -ولا تزال ألمانيا كذلك- فهذه مسؤولية ضخمة. وسوف يدرك كلوب ذلك، وهو ما كنت أقوله دائمًا لجوليان (ناجلسمان): بغض النظر عن القرار الذي تتخذه -سواء في الاستدعاءات، أو التشكيل، أو التكتيك- فهناك 80 مليون شخص يناقشونك فيه، ومن المستحيل أن ترضي الجميع".

وأعرب فولر عن استيائه من الانتقادات التي طالت ناجلسمان، سلف كلوب الذي استقال بعد نكسة المونديال، مشيرًا إلى أنها كانت ظالمة وقاسية للغاية في بعض الأحيان. وأوضح قائلًا: "لم يكن يستحق ذلك. إنه يتمتع بشخصية رائعة، وشاب متميز ينتظره مستقبل تدريبي عظيم، فهو لا يزال صغيرًا في السن. أنا واثق تمامًا أنه لن يمر وقت طويل حتى نراه مجددًا على رأس الإدارة الفنية لأحد الأندية الكبرى، وأراهن بالكثير على ذلك".