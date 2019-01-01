موهبة دورتموند يصبح أصغر لاعب في التاريخ يسجل في أبطال الشباب

تعرف على تفاصيل إنجاز موكوكو

دخل يوسف موكوكو، لاعب بوروسيا دورتموند، تاريخ دوري أبطال أوروبا للشباب مساء أمس، الأربعاء، بعد تسجيله أمام إنتر بعمر 14 عامًا فقط.

موهبة منتخب ألمانيا تحت 16 عامًا، احتاج 8 دقائق فقط من مواجهة إنتر لتسجيل هدفه الأول في الأبطال ويصبح أصغر هداف في تاريخ المسابقة.

وتفوق موكوكو - والذي يصل إلى 15 عامًا الشهر المقبل - على موهبة أياكس يوري ريجيير ولاعب أوليمبياكوس كريستوس لياتسوس أصحاب الرقم القياسي السابق بعمر 16 عامًا و30 يومًا.

وأشاد المدير الفني لمنتخب ألمانيا يواكيم لوف باللاعب بقوله في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الألماني: "لقد تحدثت مع مدرب دورتموند عنه وطلبت منه بذل كل مجهود لكي نحافظ على تطور موكوكو".

وظهر يوسف للمرة الأولى في سبتمبر 2017 بعمر 12 عامًا وتألق في المراحل السنية الصغيرة مسجلة 16 هدفًا في 7 مباريات فقط.

وانضم إلى بوروسيا دورتموند ليلعب في فئة تحت 15 عامًا مسجلًا 33 هدفًا في 15 مباراة قبل أن يتم تصعيده لفريق تحت 17 عامًا.

جدير بالذكر أنّ دورتموند خسر أمام إنتر بنتيجة 4-1 ليحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط.