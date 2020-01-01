يوسف بلايلي يعتذر عن الحضور إلى حفل الاتحاد الإفريقي

بلايلي لن يستطيع التواجد في حفل الاتحاد الإفريقي.

وجه الجزائري يوسف بلايلي، صانع ألعاب فريق الأهلي السعودي، اعتذاره للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لعدم قدرته على الحضور لحفل اختيار أفضل لاعب داخل القارة السمراء وخارجها.

وتستضيف مدينة الغردقة في مصر، حفل الاتحاد الإفريقي غدٍ الثلاثاء، وذلك للإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال عام 2019.

وأشارت صحيفة "النهار" الجزائرية، إلى أن بلايلي أخطر مسؤولي الكاف، بأنه لن يستطيع الحضور إلى الحفل، بسبب ارتباطه بخوض مباراة مع الأهلي أمام الهلال.

الهلال يستضيف الأهلي مساء غدٍ الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 11 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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بلايلي ترشح للتتويج بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، لينافس المصري طارق حامد لاعب الزمالك، والتونسي أنيس البدري صانع ألعاب الترجي.

ويعد بلايلي هو المرشح الأقوى للتتويج بالجائزة، في ظل المستوى الرائع الذي ظهر به الموسم الماضي، بتتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب الجزائر، ودوري أبطال إفريقيا مع الترجي التونسي فريقه السابق.

ويتنافس على لقب أفضل لاعب إفريقي خارج القارة، المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني.