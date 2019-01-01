يوسف بلايلي يوجه أنظار الأهلي نحو بغداد بونجاح

هل يفكر الأهلي في التعاقد مع بونجاح؟

وجه الجزائري يوسف بلايلي، أنظار إدارة الأهلي السعودي، إلى مواطنه بغداد بونجاح، مهاجم فريق السد القطري، من أجل التعاقد معه مستقبلًا.

بلايلي يريد ضم عنصر هجومي مميز آخر في صفوف الأهلي، من أجل معاونة السوري عمر السومة، في خط هجوم الراقي.

جاء ذلك بعدما قال بلايلي خلال تصريحات أدلى بها عبر وسائل الإعلام، أنه يريد ضم مواطنه بغداد بونجاح، لاعب السد، إلى صفوف الأهلي.

بغداد بونجاح كان خرج بتصريحات، أكد خلالها على أنه لا يفكر في ترك السد خلال الفترة الحالية، وبالتالي انضمامه للأهلي أصبح صعبًا للغاية.

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يوسف بلايلي وبغداد بونجاح توجا رفقة منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت مؤخرًا في مصر.

وأثار بلايلي أزمة مؤخرًا مع الأهلي، بعدما قام بالبصق متعمدًا على لاعب فريق الجندل، خلال مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين.

بعض النقاد الرياضيين والجماهير، طالبوا بعقاب يوسف بلايلي، من جانب لجنة الانضباط والأخلاق، وأيضًا النادي الأهلي.