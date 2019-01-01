يوسف العنبر: لست قلقًا، الأندية تُجهز لاعبي السعودية بدنيًا

الأخضر يستعد لبطولة غرب آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد يوسف العنبر عدم قلقه من تأخر انطلاق معسكر إعداد المنتخب السعودي استعدادًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا التي ستقام في العراق نهاية الشهر الجاري.

وقلل المدير الفني للأخضر من ذلك الأمر، مؤكدًا أن تواجد اللاعبين السعوديين في معسكرات أنديتهم استعدادًا للموسم الجديد مفيد للمنتخب لأنه يُجهز اللاعبين بدنيًا.

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وكان من المفترض أن يتجمع المنتخب السعودي يوم الخميس الماضي لبدء الاستعدادات للبطولة القارية، لكن انشغال اللاعبين بتدريبات أنديتهم أدى لتأخير المعسكر إلى يوم غدٍ الأحد.

وسيتجمع اللاعبون غدًا في ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض لبدء التدريبات الإعدادية قبل التوجه للعراق للمشاركة في البطولة التي ستبدأ في 30 يوليو الجاري.

عنبر قال عبر صحيفة الرياضية السعودية "لست قلقًا على تجهيز المنتخب، لأن معسكرات الأندية تلعب دورًا في تحضير اللاعبين بدنيًّا، وهذا أمر نحتاج إليه، ونحن سنكمل دورنا بالجوانب الفنية والنفسية".

يُذكر أن بطولة اتحاد غرب آسيا تضم جميع منتخبات اتحاد غرب آسيا باستثناء قطر والإمارات لاعتذارهما عن البطولة، وستلعب السعودية في المجموعة الثانية بجانب الكويت والبحرين والأردن.