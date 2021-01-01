يوسف الحربي يصدم الأهلي ويرفض تجديد تعاقده

لاعب الأهلي يرفض استكمال مسيرته مع فريقه.

صدم يوسف الحربي لاعب فريق النادي الأهلي، إدارة ناديه برئاسة عبد الإله مؤمنة بشأن تجديد عقده، في ظل اقتراب انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

الحربي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ليدخل الفترة الحرة خلال شهر يناير الجاري، والتي تسمح له بالتوقيع لفريق آخر دون العودة لإدارة الأهلي، والانتقال في صفقة انتقال حر.

وأشارت صحيفة "الوطن" السعودية إلى أن المقابل المادي الضعيف تسبب في رفض يوسف الحربي للعرض المقدم له من إدارة النادي من أجل تجديد عقده لمدة 3 سنوات قادمة.

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وأضافت الصحيفة السعودية أن الحربي رحب بالبقاء مع الأهلي خلال آخر 6 أشهر قادمة، ولن يقصر في شيء مع الأهلي، وسيبذل قصارى جهده لخدمة الفريق حتى نهاية عقده.

وقال الحربي خلال تصريحات نقلتها الصحيفة: "أنا لاعب محترف وأرتبط بعقد رسمي بقي منه 6 أشهر، سأكملها بكل قوة لخدمة الفريق".

واختتم يوسف الحربي تصريحاته قائلًا: "سأقوم بدراسة كل ما يقدم لي من عروض مع وكيل أعمالي، من أجل اختيار الأفضل، وتحديد وجهتي المقبلة".

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الأهلي ينافس على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم مع الهلال، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ24 نقطة.