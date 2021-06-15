يورو 2020 | البرتغال يظفر بصدارة المجموعة ورونالدو الهداف التاريخي

هكذا سارت الأمور في مباراة البرتغال والمجر

في يوم للتاريخ في كرة القدم شهد عودة الجماهير بصورة كاملة للملاعب وحضور نحو 70 ألف متفرج في بوشكاش آرينا بالعاصمة المجرية بودابست، وقف منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو محتفلًا.

ملعب بوشكاش هو الأول الذي يتسع لـ100% من الأعداد المسموح بها وهو الوحيد في بطولة يورو 2020 الذي يمتلك هذه الميزة.

📹 لقطات من داخل الملعب



🏟️ بوشكاش أرينا هو الملعب الوحيد المسموح له بإستقبال 100% من سعته (قرابة 67,000 متفرج)#المجر_البرتغال | #يورو2020 | #استوديو_اليورو pic.twitter.com/nuwNI75XaO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2021

وبينما وقف الجمهور يتابع، تمكن البرتغال من تحقيق انتصار غالٍ في افتتاح مباريات المجموعة الأخيرة والمعروفة باسم مجموعة الموت.

بدأ اللقاء بتفوق من جانب البرتغال، وكاد ديوجو جوتا أن يسجل هدفًا مبكرًا بعدما راوض الكرة وسددها بيسراه لكن الحارس يتألق، بيد أنّه كان قادرًا على صناعة هدف لو مررها إلى كريستيانو رونالدو المنفرد بالمرمى.

ولكن أخطر فرص الشوط الأول أهدرها صاروخ ماديرا نفسه، بعد تمريرة عرضية وصلت له أمام المرمى لكن هداف يوفنتوس سددها قوية لتخرج بعيدًا تمامًا عن الخشبات الثلاث.

منتخب المجر استمر في الدفاع ولم يبدأ محاولات هجومية واضحة سوى في الشوط الثاني لكنّها لم تشكل أي خطورة.

الخطورة الحقيقية جاءت عن طريق المدافع بيبي برأسية قوية من ركنية تصدى لها الحارس بيتر جالوتشي ببراعة، ثم ظهر من جديد في لقطة أكثر خطورة من جانب برونو فيرنانديز وتسديدة مباغتة.

كريستيانو رونالدو طلب الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 76 بعد أن لمست الكرة يد مدافع المجر لكن الحكم لم يحتسب شيئًا حتى بعد العودة لتقنية الفيديو.

وكادت أن تجن جنون المباراة في الدقيقة 80 حينما سجل المجر هدف التقدم لكن راية الحكم أعادت الأمور لما كانت عليه وحافظت على التعادل.

لكن البرتغال كان حاضرًا في الدقائق الأخيرة، المرة الأولى في الدقيقة 84 حينما سدد رافاييل جيريرو الكرة في المرمى لترتطم بمدافع المجر وتغير اتجاهها وتهز الشباك.

صاروخ ماديرا لم يتوقف للمشاهدة، فجاءت الدقيقة 86 لتشهد ركلة جزاء تحصل عليها رافا سيلفا ليسددها كريستيانو رونالدو مسجلًا أول أهدافه في يورو 2020 والهدف رقم 10 في تاريخه بالمسابقة ليصبح الهداف التاريخ للبطولة كاسرًا سجل ميشيل بلاتيني.

⚽️🥅 رونالدو يسجل هدفه الـ10 ويواصل تحطيم الأرقام في بطولة أمم أوروبا، محطماً رقم الفرنسي ميشيل بلاتيني كهداف تاريخي للبطولة (علماً بأن بلاتيني سجل أهدافه الـ9 في بطولة واحدة يورو 1984) #المجر_البرتغال | #يورو2020 pic.twitter.com/4kySdJDirg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2021

رونالدو لم يعجبه أن سجل هدفًا فقط من ركلة جزاء، ليظهر في الدقيقة 91 مراوغًا الدفاع ويمرر كرة إلى رافا سيلفا ثم يراوغ الحارس ويضعها في الشباك.

فوز مريح للبرتغال منحه فرصة لصدارة المجموعة ولو بصورة مؤقتة في انتظار قمة الليلة بين ألمانيا وفرنسا.