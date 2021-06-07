يورو 2020 | إسبانيا تحلم بتكرار مفاجأة اليونان والبرتغال!

ما هي حظوظ إسبانيا في الفوز بأمم أوروبا 2020 وتحقيق لقب اليورو للمرة الرابعة في التاريخ؟

للمرة الأولى منذ سنوات طويلة لا تشعر وأنّ المنتخب الإسباني ند قوي قادر على حصد بطولة كبرى مثل أمم أوروبا يورو 2020.

أسماء وعناصر بين الشابة وأصحاب الخبرات الذين تجاوزهم الزمن، وغياب لأسماء في أماكن بارزة سواء في الدفاع والهجوم أو حتى خط الوسط.

وجود ثلاثي فقط من برشلونة أحدهم غادر مصابًا بفيروس كورونا وتبقى بيدري وجوردي ألبا وغياب كامل لفريق ريال مدريد ليبدأ الشعور بالقلق حول موقف الإسبان في اليورو.

التقرير الآتي يستعرض موقف منتخب إسبانيا في يورو 2020 وهل يمكن اعتباره مرشحًا حقيقيًا للفوز باللقب.

من ينقذ دفاع لا روخا؟

حينما ننظر إلى قائمة إسبانيا نجد عدم وجود لاعبًا يشغل مركز الظهير الأيمن سوى أزبيليكويتا والذي أصبح يلعب كمدافع ثالث في خطة ثلاثي الدفاع التي يعتمد عليها توماس توخيل.

عدا ذلك لا يوجد أي ظهير أيمن حقيقي، داني كارباخال مصاب وخيسوس نافاس لا يراه إنريكي مناسبًا وحتى سيرجي روبيرتو غير جاهز وكذلك لوكاس فاسكيز.

قلبي الدفاع هما أيميريك لابورت وباو توريس وكلاهما يستخدم قدمه اليسرى وبالتالي سوف يحتاج إنريكي للاعتماد على إيريك جارسيا الشاب أو دييجو يورنتي الذي لا يلعب كثيرًا مع فريقه.

خط دفاعي قليل الخبرات بغياب سيرخيو راموس والأسوأ أنّ خلفه لا يوجد حارس مرمى قوي في ظل تذبذب مستوى دي خيا حتى أصبح أوناي سيمون الحارس الأساسي.

من إنييستا وتشافي إلى ؟؟

خط وسط منتخب إسبانيا لم يعد بالقوة التي كان عليها، تخيل أنّ في يورو 2008 كان هناك ماركوس سينا وألونسو وتشافي وإنييستا ودافيد سيلفا وفابريجاس وغيرهم، وفي 2012 انضم بوسكيتس للقائمة، لم يعد لديه وسط مرعب.

بوسكيتس كبر في السن وها قد خرج من القائمة، وتياجو ألكانتارا لاعب مميز للغاية لكن الإصابات أنهكته كثيرًا ليتبقى في الفريق بيدري وكوكي وفابيان رويز.

ثلاثي وسط ما بين موهبة شابة صاعدة وأسماء قليلة الإبداع مقارنة بما كان عليه في السابق، إلى الدرجة التي جعلت لاعبين مثل سانتي كازولا وخوان ماتا لا يجدون أماكن في التشكيل الأساسي.

وسط إسبانيا الذي كان دائمًا يميزه لم يعد بالقوة ذاتها، وربما لأن حتى فريق مثل ريال مدريد لا يعتمد على لاعب وسط إسباني وبرشلونة يعتمد بقوة على الهولندي فرينكي دي يونج!

هجوم .. ماذا تقصد بالهجوم؟

في يورو 2008 امتلك المدرب لويس أراجونيس رفاهية عدم استدعاء هداف ريال مدريد التاريخي وقتها راؤول جونزاليس وفضّل الاعتماد على الثنائي الهجومي فيرناندو توريس ودافيد فيا.

تخيل يغيب راؤول فيظهر توريس وفيا ولكن الآن لم يعد هناك مهاجمًا قويًا تتوقع منه الكثير.

ألفارو موراتا ملك إهدار الفرص بجانبه جيرارد مورينو الذي قدّم موسمًا جيدًا للغاية لكن لا أحد يعرف ما الذي قد يقدمه مع لا روخا.

أجنحة الفريق هي بابلو سرابيا الذي لا يلعب بصورة دائمة مع باريس سان جيرمان وفيران توريس بديل في مانشستر سيتي وكذلك تراوري في وولفرهامبتون، وفقط داني أولمو من لايبزيج وأرايزابال من ريال سوسييداد من يمكن اعتبارهم أساسيين.

لماذا جاء التراجع؟

إن أردت معرفة سبب تراجع أي منتخب عليك بالنظر أولًا لجودة الدوري الخاص به.

الدوري الإسباني لم يعد كما كان عليه، فرق مثل برشلونة وريال مدريد في وضع سيء للغاية فنيًا وحتى اقتصاديًا، فلم تعد البطولة جاذبة للنجوم كما كانت.

المنافسة صارت بين السيء والأسوأ، وزمن فوز فريق باللقب محققًا 99 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن أقرب منافسيه لم يعد موجودًا.

حتى برشلونة وريال مدريد لم يعد يمتلكون كتيبة لاعبين محلية على أعلى مستوى، فيكفي أنّ أغلب إسبان الملكي لا يشاركون بصورة أساسية بينما في برشلونة إما أنهم مواهب صاعدة أو لاعبون كبار في السن.

تراجع مستوى الليجا ككل وبرشلونة والريال تحديدًا ساهم في انحدار الدوري بشكل واضح.

الأمل الوحيد أن يحاول لويس إنريكي إيجاد التوليفة القادرة على لعب كرة هجومية ممتعة، وللأمانة فالفريق يقدم نتائج أفضل من الإمكانيات المتاحة، ولا يمكن نسيان قهره للأمان بسداسية نظيفة منذ فترة وجيزة.

ورغم كل ذلك، لا يمكن اعتبار إسبانيا مرشحًا قويًا للبطولة، لكنّه قادر على الوصول لمراكز متقدمة وربما لو خدمته الظروف يصبح بطلًا لكن ساعتها ستكون مفاجأة مثل مفاجأة فوز اليونان بيورو 2004 والبرتغال بيورو 2016!