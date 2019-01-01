يورو الشباب | فرنسا تُسقط إنجلترا بالضربة القاضية، وهاجي الابن يخطف الأضواء

أسقط منتخب فرنسا تحت 21 عامًا نظيره الإنجليزي بالضربة القاضية، في مباراتهما معًا التي جرت في آخر ساعات اليوم الأربعاء "دينو ماتوتزي"، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لبطولة يورو الشباب، التي تحضنها إيطاليا في الوقت الراهن، ولحساب المجموعة الثالثة التي تضم معهما رومانيا وكرواتيا.

ورغم أفضلة المنتخب الفرنسي الذي أهدر ركلتي جزاء عن طريق موسى ديمبلي وحسام عوار، إلا أن شباب الأسود الثلاثة نجحوا في خطف هدف الأسبقية عن طريق فيل فودين في بداية الشوط الثاني.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن المباراة في طريقها للانتهاء بهدف فودين، جاءت استفاقة الديوك، بهدف التعديل الذي سجله جونثان إيكوني في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي، قبل أن يتكفل أفضل لاعب في صفوف كريستال بالاس الموسم الماضي آرون بيساكا بتسجيل هدف فوز فرنسا بالنيران الصديقة في مرمى منتخبه.

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وقبل القمة الفرنسية الإنجليزية، خطف نجل الأسطورة جورج هاجي الأضواء، بقيادة منتخب بلاده الروماني لقهر جاره الكرواتي برباعية مقابل هدف، منهم هدفين من توقيعه (يانيس هاجي)، وهدفين من توقيع جورجي بوسكاس من علامة الجزاء وآخر لأدريان بيتز في الدقيقة 90.

فيما سجل هدف الكروات الوحيد نيكو فلاسيتش في الدقيقة 18، لتبقى كرواتيا وإنجلترا بلا نقاط في المركزين الثالث والرابع، وفي الصدارة المنتخب الروماني بثلاث نقاط بفارق الأهداف فقط عن شباب الديوك الفرنسية.