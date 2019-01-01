يورو الشباب| رومانيا تصعق إنجلترا برباعية.. فرنسا تهزم كرواتيا

إنجلترا خارج اليورو رفقة كرواتيا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي بهدف نظيف ضمن منافسات كأس أمم أوروبا تحت 21 عاماً.

سجل هدف المباراة الوحيد موسى ديمبيليه مهاجم ليون، في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول.

على الجانب الآخر تغلب المنتخب الروماني على نظيره الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة للغاية.

سجل جورج بوشكاش الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 76، فيما تعادل ديماراي جراي للإنجليز في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 85 عاد يانيس هاجي وسجل هدف التقدم للرومانيين، بينما تعادل تامي أبراهام لإنجلترا من جديد في الدقيقة 87.

أخيراً في الدقيقتين 89 و93 سجل فلورينيل كومان هدفي الفوز للمنتخب الروماني.

بذلك يحتل منتخب رومانيا المركز الأول بـ6 نقاط، بفارق الأهداف عن فرنسا، فيما يأتي إنجلترا ثالثاً بلا نقاط بفارق الأهداف عن كرواتيا الرابع.