تعرض ميلان لهزيمة مذلة يوم السبت على ملعبه سان سيرو. وتفوق أودينيزي بنتيجة 0-3، ويرجع الفضل في ذلك إلى يورغن إيكيلينكامب، الذي سجل هدفاً وصنع آخر. ويظل ميلان عالقاً في المركز الثالث، وهو يدرك أن كومو ويوفنتوس يمكن أن يتقدما عليه بفارق نقطتين وثلاث نقاط على التوالي.

لم يبدأ أودينيزي المباراة بهدوء في سان سيرو، حيث لم يتراجع إلى الخلف وحاول إيجاد الثغرات، لا سيما عبر نيكولو زانيولو. كانت الفرص الخطيرة الأولى من نصيب ميلان، لكن كريستيان بوليسيتش (تسديدة مرت بجوار المرمى) ورافائيل ليو، الذي ارتطمت محاولته بالعارضة، لم يتمكنا من إحداث الفارق.

في المرحلة التي تلت ذلك، كان الفريقان متكافئين، وفي النهاية كان أودينيزي هو الذي افتتح التسجيل. انطلق زانيولو عبر الملعب كما في أيامه الخوالي، قبل أن يمرر الكرة إلى آرثر أتا. ووصلت تمريرة الفرنسي عبر دافيد بارتيساغي إلى الشباك مباشرة: 0-1.

بعد أن أهدر ليو وبوليسيتش فرصتين أخريين، أصبحت الأمور أفضل للفريق القادم من أوديني، ومرة أخرى كان زانيولو هو صانع الهدف. وضع الإيطالي الكرة بشكل مثالي على رأس إيكيلينكامب، الذي سددها برأسه بين كوني دي وينتر وزاكاري أتيكامي: 0-2.

قبل نهاية الشوط الأول، كان من المعجزات ألا يرفع أودينيزي النتيجة إلى 0-3. لم يتمكن إيكيلينكامب من الفوز بالصراع أمام المرمى، لكن الكرة المرتدة سقطت بشكل مثالي أمام قدمي توماس كريستنسن. بدا أن المدافع المركزي قد فوجئ بالأمر وأهدر الفرصة.

في الشوط الثاني، بدأ ميلان المباراة بقوة كبيرة. أظهر مادوكا أوكوي، لاعب سبارتا السابق، مهاراته من خلال عدة تصديات رائعة، منها تصدي رائع لتسديدة قوية من أليكسيس سيلمايكرز. رأى اللاعب البلجيكي تسديدته ترتطم بأصابع النيجيري بقوة لتصطدم بالعارضة.

لم تكن هذه الليلة مواتية لميلان، الذي وجد نفسه متأخراً بفارق أكبر قبل عشرين دقيقة من نهاية المباراة. لم يستجب ميلان بسرعة بعد فقدان لوكا مودريتش للكرة، ليقوم إيكيلينكامب بعد ثوانٍ قليلة بتمرير كرة عميقة إلى أتا. وسدد أتا الكرة من زاوية ضيقة لتسكن الشباك.

لم يواجه أودينيزي أي مشاكل جدية بعد ذلك، وحقق فوزاً رائعاً خارج أرضه، ليصعد إلى المركز العاشر في الدوري الإيطالي.