قراران هامان بخصوص كيميش .. يورجن كلوب يستهل رحلته مع ألمانيا بإصلاح "ما أفسده" ناجلسمان

أصبح المدرب الألماني يورجن كلوب، قريبًا من اتخاذ قرارات حاسمة في تجربته الجديدة كمدرب لمنتخب بلاده، خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

وفقًا لصحيفة Bild، فإن تجربة إشراك يوشوا كيميش في مركز الظهير الأيمن مع منتخب ألمانيا قد وصلت إلى نهايتها في الوقت الراهن.

ويزعم التقرير أن كلوب قرر خلال محادثاته مع كيميش في أول زيارة له إلى بايرن ميونخ في بداية موسم الدوري الألماني إعادة إشراك صاحب الـ31 عامًا في مركزه المعتاد بوسط الملعب، وهو المركز الذي يلعب فيه أيضًا مع ناديه. كما يُقال إنه قرر أن يبقى كيميش قائدًا للمنتخب الألماني.

لطالما أثار دور كيميش في خط الدفاع الجدل في الماضي. فقد كان المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا يوليان ناجلسمان يشركه غالبًا في مركز الظهير الأيمن، بما في ذلك في كأس العالم المخيبة للآمال في أمريكا الشمالية.

ويُزعم أن ناجلسمان أبلغ كيميش خلال البطولة الصيفية بأنه سينتقل إلى وسط الملعب اعتبارًا من دور الـ16. غير أن منتخب ألمانيا ودّع البطولة في دور سابق، في دور الـ32، بعد ركلات الترجيح أمام باراجواي.

من يمكن أن يلعب في مركز الظهير الأيمن لمنتخب ألمانيا تحت قيادة يورجن كلوب؟

لطالما كان إيجاد الحل المناسب في مركز الظهير الأيمن مشكلة تؤرق منتخب ألمانيا. والآن عليه أن يحلها من جديد. وتُطرح أسماء مثل إلياس باوم (آينتراخت فرانكفورت)، وريدل باكو (آر بي لايبزيج)، وحتى لاعبين هم بالأصل من وسط الملعب لكن بإمكانهم أيضًا سد الفراغ في مركز الظهير، كمرشحين لأول تجمع دولي من نهاية سبتمبر إلى بداية أكتوبر، ومن بينهم فيليكس كايدل (إس في إلفرسبيرج) وميرلين روهل (نادي إيفرتون).

ومن المقرر أن تبدأ رحلة كلوب مع ألمانيا بمواجهات دولية مرتقبة أمام كل من هولندا (24 سبتمبر)، واليونان (27 سبتمبر و4 أكتوبر)، وصربيا (1 أكتوبر).