يورجن كلوب يشرح تفاصيل تغيير مركز صلاح

لماذا أصبح صلاح مهاجمًا؟

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن الفريق مستعد للتحديات المقبلة، كما أشار إلى أسباب وتفاصيل حول مركز محمد صلاح الجديد. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان النجم الدولي المصري قد تحول من جناح أيمن إلى مهاجم في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات والتي أجاب عنها كلوب في مؤتمره.

وحول ذلك، قال كلوب: "محمد صلاح يقدم مستويات جيدة، لقد انتقل مؤخرًا من الجناح إلى العمق لأن الخطة الجديدة أصبحت تقتضي ذلك"

وأضاف: "نستطيع الاستفادة من سرعة صلاح وشراسته أمام المرمى أكثر وهو في العمق، والدليل على ذلك هو أنه سجل 4 أهداف في آخر 5 مباريات"

وتابع: "صلاح سريع ومهاري ويمتلك فاعلية كبيرة أمام المرمى، والانتقادات التي وجهت له في بداية الموسم ثبت أنها لم تكن على حق، نتوقع منه المزيد فيما هو قادم"

يذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الثاني على سلم هدافي البريميرليج، بعدما وصل إلى هدفيه رقم 11، متأخرًا عن نجم آرسنال أوباميانج بفارق هدف وحيد.