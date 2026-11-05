قائمة طويلة من المستبعدين واستدعاء مفاجيء .. يورجن كلوب يثير الجدل بتشكيل ألمانيا الجديد

مشاركة تابع GOAL على جوجل

أعلن يور[ن كلوب، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن قائمة مُقلّصة ضمّت 24 لاعبًا استعدادًا لمباراتَي دوري الأمم الأوروبية المقبلتَين أمام صربيا وهولندا. وعاد نيكلاس فولكرو[، هدّاف الدوري الألماني، إلى المنتخب الوطني، إلى جانب استدعاء مفاجئ لأول مرة إلى الفريق الأول للاعب الوسط وائل محيا، البالغ من العمر 17 عامًا، من بوروسيا مونشنجلادباخ.

إعلان

كلوب يقلّص قائمة ألمانيا ويمنح مراهقًا استدعاءً مفاجئًا

اختار مدرب منتخب ألمانيا يورجن كلوب قائمة من 24 لاعبًا لخوض آخر مباريات المجموعة في دوري الأمم الأوروبية أمام صربيا وهولندا. وبعد أن استدعى 44 لاعبًا في سبتمبر، قلّص المدرب البالغ من العمر 59 عامًا خياراته مع إدخال الموهبة اللامعة وائل محيا، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ البالغ من العمر 17 عامًا.

كما يعود مهاجم فيردر بريمن نيكلاس فولكروج عقب بداية غزيرة الأهداف هذا الموسم، إذ يتصدر قائمة هدافي البوندسليجا برصيد تسعة أهداف في ثماني مباريات.

ويغيب ثنائي بايرن ميونخ سيرجي جنابري وجمال موسيالا بداعي الإصابة، إلى جانب مدافع لايبزيج دافيد راوم، ونيك فولتماده، وكريم أديمي، ويان بيسيك.

المدرب متحمس لإمكانات محيا مع تأكيده على واجب الرعاية

وتحدث كلوب عن قراره باختيار محيا، الذي يبلغ 18 عامًا في ديسمبر، معربًا عن إعجابه بصعود لاعب الوسط السريع. وقال كلوب: «وائل محيا هو إحدى تلك الحالات التي... ليس هناك الكثير من اللاعبين في سن 17 عامًا يلعبون في البوندسليجا، وهذا وحده يُعدّ ميزة استثنائية. لكنه يؤدي ذلك أيضًا بشكل جيد».

إعلان إعلان

وأكمل: «بصفتك مدربًا، لا تقتصر مهمتك على ضمان أن يلعب الفتيان في أفضل مركز لهم وأن يقدموا أداءً جيدًا. بل يقع على عاتقك أيضًا واجب الرعاية».

مواضيع ذات صلة

وأضاف المدرب: «كلما كان الفتيان أصغر سنًا، كان هذا الواجب أكبر. لقد اتفقنا على اصطحابه معنا لرؤيته عن قرب في التدريبات لمدة أسبوع».

الإعلان عن قائمة ألمانيا الكاملة المكونة من 24 لاعبًا لمواجهتَي دوري الأمم

تضم اختيارات كلوب مزيجًا من النجوم الدوليين المخضرمين والمواهب الشابة الواعدة في جميع المراكز:

حراس المرمى: ألكسندر نوبل، مارك أندريه تير شتيجن، يوناس أوربيج.

ألكسندر نوبل، مارك أندريه تير شتيجن، يوناس أوربيج. المدافعون: فالدمار أنتون، ناثانيال براون، فين يلتش، ماكسيميليان ميتلشتيت، نيكو شلوترباك، يوناثان تاه، مالك تشاو، فيليب تروي.

فالدمار أنتون، ناثانيال براون، فين يلتش، ماكسيميليان ميتلشتيت، نيكو شلوترباك، يوناثان تاه، مالك تشاو، فيليب تروي. لاعبو الوسط: توم بيشوف، سعيد الملا، برايان جرودا، لينارت كارل، يوشوا كيميش، وائل محيا، فيليكس نميشا، ألكسندر بافلوفيتش، ديري شيرهانت، فلوريان فيرتس.

توم بيشوف، سعيد الملا، برايان جرودا، لينارت كارل، يوشوا كيميش، وائل محيا، فيليكس نميشا، ألكسندر بافلوفيتش، ديري شيرهانت، فلوريان فيرتس. المهاجمون: يونس إبن طالب، نيكلاس فولكروج، كاي هافرتس.

إعلان

وأشار كلوب فيما يتعلق بعمق اختياراته: «كلما زادت الجودة المتاحة لك، أصبحت تلك القرارات أصعب، وهذه مشكلة جيدة أن تواجهها».

ألمانيا تركّز على مواجهات المجموعة الحاسمة في دوري الأمم

سيجتمع المنتخب في مقر أديداس في هرتسوغيناوراخ يوم الإثنين قبل السفر إلى بلغراد لمواجهة صربيا يوم الجمعة 13 نوفمبر.

إعلان

ثم تستضيف ألمانيا متصدّر المجموعة هولندا على ملعب أولمبياشتاديون في برلين يوم الإثنين 16 نوفمبر، بهدف تحسين بدايتها المتذبذبة بعد تحقيق فوز واحد من أصل أربع مباريات.

ويملك فريق كلوب أربع نقاط عقب فوزه 2-0 على صربيا في أكتوبر، وتعادله 1-1 في أمستردام، ومواجهتين دون فوز أمام اليونان.