يورجن كلوب يتحدث عن مشادة فان دايك وميلنر.. وبداية ليفربول المترنحة

ماذا يرى يورجن كلوب حول مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة؟

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول عن العديد من الملفات في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب أنفيلد غدًا السبت، ويطمح من خلالها ليفربول للتعافي من بدايته المترنحة في الدوري الإنجليزي بعد التعادل في مباراتين والهزيمة في مباراة خلال أول 3 جولات.

وتحث كلوب عن النقاش الذي دار بين نجميه جيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك بعد الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الجولة الماضية والذي أحرزه جادون سانشو، فقال: "لم يكن النقاش جادًا كما ظهر للكل، لقد تحدثنا عن كل شيء الأسبوع الماضي، ميلنر لاعب حماسي، وقد امتلكت أثناء مسيرتي في الملاعب محادثات مع زملائي مثل تلك".

وأضاف: "لقد كنا نستحق الفوز في مباراة يونايتد، أعرف أن هذا سيبدو غريبًا ولكننا لو قمنا بالتحسن في بعض الاشياء كنا سنجد أنفسنا فائزين، الفريق الذي اخترناه كان معدًا ليلعب مباراة كبيرة، أريد أن أقاتل لتخطي تلك الهزيمة وتحسين نتائجنا".

وعن البداية المترنحة لليفربول، أشار كلوب: "علينا أن نعمل أكثر حتى لا تستقبل شباك أليسون أي أهداف، علينا أن ندافع أفضل ثم نهاجم أفضل، الكل مسؤول عن كل شيء، هذه البداية تبدو صعبة ولكنها ليست مستحيلة" مردفًا: "من المبكر جدًا أن تحكم على موسم كامل الآن، لا أحد يعرف على ماذا سنحصل بنهاية الموسم".

وختم حديثة قائلًا: "يستطيع الكل القلق بشأن النقاط الآن ولكن هذا لا يبدو منطقيًا للغاية، لقد وصل فريقنا إلى مستوى عال للغاية في السنوات القليلة الماضية، وعلينا أن نعمل بجد للمحافظة على ذلك".