"الجميع سيخشى مواجهة ألمانيا" .. تحذير شديد اللهجة من كلوب لجميع منتخبات العالم!

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وعود بنسخة "مرعبة" من المانشافت

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قام يورجن كلوب بتقديم خطة طموحة لمستقبل المنتخب الألماني، مؤكداً رغبته في تحويل المانشافت إلى خصم يزرع الخوف في قلوب جميع المنافسين.

ومع وصول دوري الأمم الأوروبية إلى مرحلة حاسمة، يعتقد المدرب السابق لليفربول أن منتخبه يسير أخيراً في الاتجاه الصحيح لاستعادة أمجاد الماضي.

كلوب يطمح لمكانة النخبة مع ألمانيا

تشهد الهالة المحيطة بالمنتخب الألماني تحولًا كبيرًا بقيادة كلوب. فقبل مباريات حاسمة في دوري الأمم ضد صربيا وهولندا، كشف المدير الفني عن فلسفة واضحة لفترة توليه المهمة. إنه مصمم على تجاوز مجرد النتائج، مركزًا بدلًا من ذلك على الأثر النفسي الذي يتركه فريقه على بقية المشهد الكروي الدولي.

تحدث كلوب بصراحة عن المسؤولية التي يشعر بها في منصبه الحالي، معترفًا بثقل التوقعات المرتبط بقيادة إحدى أنجح الأمم الكروية في العالم. وأوضح كلوب قائلًا، وفقًا لما نقلته Sky Germany: «أشعر بذلك، أعلم أنه أمر كبير. نحاول أن نصنع ما هو متوقع منا: بناء فريق لا يحب أحد أن يلعب ضده. لديّ شعور بأن الأمور تسير بالفعل في الاتجاه الصحيح».

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شق الطريق في دوري الأمم

تواجه ألمانيا حاليًا مواجهتين مفصليتين ستحددان مصير تقدمها في دوري الأمم. فبعد المواجهة ضد صربيا في بلجراد يوم الجمعة، تأتي مباراة على أرضها ضد هولندا في برلين يوم الاثنين.

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وقد وصف كلوب المباراة في العاصمة بأنها «نهائي» من حيث الأهمية، فيما يسعى فريقه لحجز مكانه في دور ربع نهائي البطولة.

يولي المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند أهمية بالغة للتحدي المباشر الماثل أمامه لضمان تحقيق الفريق لأهدافه.

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وشدّد كلوب قائلًا: «في عالم مثالي، يبدأ الأمر يوم الجمعة؛ مباراة مهمة للغاية. علينا أن نتأكد من أننا جاهزون تمامًا وقادرون على التأهل إلى (النهائي) في برلين».

الثقة تحت الأضواء

على الرغم من المخاطر الكبيرة والاحتمال الوشيك للتأهل إلى ربع النهائي أو الفشل، يبقى ابن التاسعة والخمسين عامًا هادئًا بشكل ملحوظ.

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وقد نفى أي اقتراحات بأن ضغوط مهمة المنتخب الوطني تثقل كاهله. إن ثقته بنفسه تنبع من مسيرة قضاها على أعلى مستوى في اللعبة، حيث دأب على تدريب بعض أكثر أندية العالم خضوعًا للتدقيق.

وفي معرض تأمله لعقليته الشخصية، أكد كلوب أن إعداده وجهده لا يتركان مجالًا للشك الذاتي أو القلق. وقال المدرب الألماني بثقة: «لا أشعر بأي ضغط. أعرف نفسي منذ 59 عامًا وحاولت دائمًا أن أبذل قصارى جهدي. لا يمكن للمرء أن يفعل أكثر من ذلك. أنا لا أشك في نفسي».

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نهاية حقبة في هيرتسوجيناوراخ

بينما يبقى التركيز منصبًّا على المباريات المقبلة، يمرّ النظام الألماني أيضًا بفترة تحول تجاري. فقد شارك كلوب مؤخرًا في حدث وداعي لشركة أديداس، الراعي طويل الأمد الذي زوّد المنتخب الوطني بأطقمه على مدار 77 عامًا.

ومن المقرر أن تنتهي هذه الشراكة مع استعداد نايكي لتولي عقد التجهيزات العام المقبل، لتُطوى بذلك صفحة إقامة ألمانيا في منشأة «Homeground» في هيرتسوجيناوراخ.

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وقدّم الرئيس التنفيذي لشركة أديداس، بيورن جولدن، إشارة دعم طريفة لمستقبل الفريق بغض النظر عن ملابسه. ووعد جولدن قائلًا: «مهما كان الشعار الذي ترتدونه، سنظل ندعمكم».