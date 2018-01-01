كلوب يطالب محمد صلاح في الاستمرار بالأداء الرائع

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يطال بالنجم المصري محمد صلاح بالاستمرار في الأداء الطيب الذي يقدمه مؤخرًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته الكبيرة بالاداء الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح رفقة الفريق بالفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن صلاح لديه القدرة دومًا على تقديم ذلك الأداء.

وقال كلوب: "هو في أفضل حالاته بالوقت الحالي، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا أن يستمتع بلعب كرة القدم من جديد، لكن الفارق الواضح في الفترة الأخيرة جاء بسبب مساهمته في الدفاع هو وفيرمينو وماني".

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وأضاف: "ذلك ذكرني بأفضل المباريات التي لعبناها في دوري الأبطال بالموسم الماضي، لكن عليه الاستمرار في منحنا ذلك الأداء الرائع".

وأكمل: "ربما ساديو ماني ليس في أفضل أحواله ويهدر بعض الفرص، لكننا لم نكن في حاجة لهدف ثاني أمام نابولي فلا بأس بذلك".

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واختتم تصريحاته: "نحن في عالم يحكم على غيره كل يوم، لم يكن لدي أي شك في قدرات محمد صلاح، إذا كان لديك أنت شكوك – موجهًا كلامه للمذيع – لا بأس بها".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع الجابوني أوباميانج نجم أرسنال ولكل منهما 10 أهداف.