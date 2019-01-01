كلوب: نضع الضغط على المنافس ومستعدين لمواجهة أي فريق

المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد استعداد فريقه لمواجهة أي فريق ويؤكد أن الريدز لا يعانون من أي ضغط في الوقت الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على استعداد فريقه لمواجهة أي فريق في الوقت الحالي دون أن يكون يعاني من أي ضغوط.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن الفريق لديه حماس كبير للفترة المتبقية من الموسم ويريد أن يقدم كل ما لديه من أجل تحقيق شيئًا.

وقال كلوب: "أعتقد أن الأمر الأهم في الوقت الحالي أن نجد أنفسنا نشعر بالحماس لما هو قادم، وألا نشعر بالضغط، لقد قمنا بعمل كبير واستعدادنا لمثل تلك الأوقات".

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وأضاف: "نحن نمر بفترة حاسمة سيكون علينا أن نستمر من خلالها في البحث عن الخطوة التالية، إذا ما ركزنا على أنفسنا وكيف نلعب ونتطور وكيف نضع الضغط على الخصم ستأتي النتائج وحدها، هذا هام للغاية".

وأكمل: "أمامنا فرصة كبيرة للغاية، لا يوجد ما هو أكثر من ذلك في الوقت الحالي، علينا أن نحاول بكل ما لدينا لنستحق المرور لما هو بعد ذلك".

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واختتم تصريحاته: "أشعر أننا على استعداد لمواجهة أي فريق في الوقت الحالي وأننا يمكننا أن نصنع المتاعب لهم، لكن علينا أن نستفيد لأقصى درجة من التدريبات وأن نستعد لتلك المباريات بشكل قوي، أنا مقتنع أننا سنجد الحلول دومًا".