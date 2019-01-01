كلوب يثير قلق جماهير ليفربول قبل مواجهة بايرن ميونخ

المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يثير مخاوف جماهير الريدز قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أثار المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مخاوف جماهير الفريق قبل المباراة الصعبة أمام بايرن ميونخ في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب لصالح الموقع الإلكتروني للفريق وأكد خلالها أن موقف المصابين من المشاركة في المباراة غير محدد بعد.

وقال كلوب: "لا أعلم بنسبة 100% اليوم الإثنين ونحن سنلعب الثلاثاء أمام بايرن ميونخ ويجب أن يكون كل شيء واضحًا في الوقت الحالي لكنه ليس كذلك".

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وأضاف: "فينالدوم تدرب مع الفريق ويبدو أنه جاهز وشاكيري مر بمراحل عديدة وقام بالكثير من الأشياء ويبدو أنه قريب، دعونا نرى".

وأكمل: "الأمر مختلف مع ديجان لوفرين، فيجب أن ننظر دقيقة بدقيقة إذا ما كان هناك فرصة أم لا من أجل مشاركته، هذا كل شيء أستطيع قوله عن الإصابات".

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جدير بالذكر أن فريق ليفربول يعاني بالفعل بعيدًا عن الإصابات من غياب النجم الهولندي فيرجل فان دايك بسبب الإيقاف الموقع عليه لتراكم البطاقات.