يورجن كلوب: علينا أن نتصف بالجشع لنحقق البطولات

يورجن كلوب يطالب لاعبيه بتقديم كل ما لديهم هذا الموسم من أجل الاستمرار في تحقيق البطولات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن رغبته في تحقيق المزيد من الألقاب في الموسم الجديد رفقة الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لصالح الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأكد خلالها على ضرورة التحلي بالجشع كصفة أساسية لتحقيق تلك البطولات.

وقال كلوب: "أريد أن يبقى الفريق جشعًا في البحث عن الألقاب والبطولات والانتصارات، هذا هام للغاية، ليس لدي شك في قدرتنا على القيام بذلك".

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وأضاف: "بعد المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا حصلنا على أربعة أسابيع راحة وهذا كان هام للغاية بالنسبة لنا من أجل التحضير للموسم الجديد".

وأكمل: "علينا أن نعيد ما قدمناه في الموسم الماضي ونقدم كل ما لدينا ونضيف على ذلك بعض الأمور من أجل أن نقدم ما هو أفضل خلال الموسم الجديد".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد أنهى موسمه الماضي بتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وديفوك أوريجي.