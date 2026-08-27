"الأمر يؤثر على النفسية" .. أسطورة ألمانيا يهاجم كلوب بسبب قائمته أمام هولندا!

انتقد لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع المنتخب الألماني، مدرب المانشافت الجديد يورجن كلوب بشأن قائمته المرتقبة.

بالنسبة له، لا يتعلق الأمر بقرارات اختيار اللاعبين، بل فقط بتوقيت الإعلان الخاص بمباريات دوري الأمم. وقال ماتيوس لـسكاي: «أطلب حقًا من يورجن كلوب أن يعلن قائمته مستقبلًا صباح يوم الجمعة أو حوالي الظهيرة». ومن المقرر حاليًا أن يكشف المدرب الجديد لمنتخب ألمانيا عن قائمته يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر.

كما اعترض ماتيوس على الإعلانات التي كانت تصدر يوم الخميس في عهد سلف كلوب، يوليان ناجلسمان. وتذمّر صاحب الـ65 عامًا قائلًا: «إنه من الأشياء التي يجب على الاتحاد الألماني تغييرها». وهو يعارض الإعلان عن القائمة يوم الخميس بسبب مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر التي تُقام في تلك الليلة، ويريد أن يُعلن عن القائمة يوم الجمعة بدلًا من ذلك.

وقال ماتيوس: «إن ذلك يؤثر في نفسية اللاعب عندما يُسأل عن الأمر قبل مباراة مهمة»، مشيرًا إلى أنه ينبغي السماح للمواجهات الأوروبية بأن تنتهي أولًا. وإذا تعرّض لاعب لإصابة يوم الخميس، فلن تكون هناك حاجة أيضًا لاستدعاء بديل له.

من الذي سيستدعيه يورجن كلوب إلى منتخب ألمانيا؟

في هذا الموسم، يلعب فريقان ألمانيان، هما باير ليفركوزن وتي إس جي 1899 هوفنهايم، في الدوري الأوروبي. ويملك فرايبورج فرصة ممتازة للتأهل إلى مرحلة الدوري في دوري المؤتمر عبر الملحق.

ويُنتظر بفارغ الصبر إعلان كلوب الأول عن قائمته. فقد قال في مؤتمره الصحفي التقديمي إن لديه 57 لاعبًا خارج حراسة المرمى على قائمته يتابعهم عن كثب في الوقت الحالي.