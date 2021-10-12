رفاهية لنجوم الدوري الإنجليزي

في ظل الهجوم الشرس الذي تتعرض له الحكومة البريطانية بسبب المعاملة الأشبه "بالسجن" التي يتلقاها العامة في العزل، حرصت أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم على تقديم الرفاهية لنجومها حتى أثناء فترة عزلهم، بعد العودة من بلدانهم التي تقع في القائمة الحمراء.

الحكومة البريطانية اتخذت خطوة جديدة، وهي السماح للاعبين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، بالسفر إلى بلدان دول القائمة الحمراء، دون اشتراط عزلهم لمدة 10 أيام عند عودتهم، أما في حالة عدم تلقي اللاعب للقاح أو حصوله على جرعة واحدة فقط فسيتعين عليه الالتزام بقواعد التخفيف الذي أصدرته حديثًا.

القاعدة الجديدة التي خططت لها حكومة بريطانية، هي أنه سيتعين على كل لاعب إكمال الحجر الصحى لمدة خمسة أيام في فقاعة طبية داخل ناديه بدلاً من الحجر الصحى الإلزامي فى الفندق لمدة 10 أيام، وذلك بهدف التخفيف من قواعد الحجر الصحي.

ما هي الرفاهية الجديدة التي ستقدمها الأندية؟

سيختار اللاعبين الفندق الذي يقيمون فيه وسيحرص القائمين على الأمر أن يكون على أحدث طراز، مما يضمن إقامة مريحة.

وستكون تحت إشراف هيئة الصحة العامة في إنجلترا، وهذا الاستثناء هو الذي يفتح لهم الباب لتلقي معاملة خمس نجوم من حيث إعداد وجبات الطعام لهم.

كيف ستكون إقامة لاعبو توتنهام؟

سيتم عزل لاعبو توتنهام "The Lodge"، وهو مبنى مكون من 40 غرفة نوم من طابقين يستخدم لتقديم أعلى مستويات الإقامة الخاصة ومرافق العلاج، والأفضل من ذلك، أنه يقع بجوار مركز التدريب الخاص بهم.

كل لاعب لديه غرفته الخاصة، والتي تم تصميمها لمساعدتهم على الشعور وكأنهم في المنزل، وعادة ما يبقون هناك قبل المباريات وبعدها، بالإضافة إلى منتجع صحي وصالة ألعاب رياضية تم تجديدهما.

كما سيتم تحضير الطعام لهم من قبل طهاة مدربين على إعداد الطعام الفاخر، وسيكونون أيضًا قادرين على التوجه من وإلى ملاعب ومباريات التدريب طوال أيام العزل.

كيف كان رد فعل يورجن كلوب على ذلك؟

انتقد كلوب القاعدة الجديدة وقال: "ترى دولًا مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا تعيش الأمور بشكل مختلف، فعندما يعود لاعبوها يمكنهم أن يعيشوا حياة طبيعية".

فعلى الرغم من أن هناك انقسام واضح في المعاملة بين لاعبي كرة القدم والمسافر العادي، إلا أن المدرب الألماني يعتقد أن اللاعبين لن يتم الاعتناء بهم بشكل كاف.

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