ينقل من كتاب فلورنتينيو بيريز بالحرف.. لماذا يجب على جماهير برشلونة أن تخشى إنريكي ريكيلمي المرشح لرئاسة ريال مدريد؟

كمشجعين للبلوجرانا، عشنا مواسم طويلة نراقب استقرار ريال مدريد تحت حكم فلورنتينو بيريز بشيء من التوجس، ولهذا فإن مجرد الإعلان عن انتخابات رئاسية في العاصمة، وظهور جبهة معارضة شرسة، هو بمثابة موسيقى تُطرب آذاننا.

رؤية النادي الملكي يدخل نفق التخبط الرياضي، بعد إقالة تشابي ألونسو السريعة وتعيين ألفارو أربيلوا في تجربة لم تكتمل، ثم الحديث عن عودة محتملة لجوزيه مورينيو، هي الحالة المثالية التي نتمنى استمرارها دائمًا، لأن مدريد المستقر هو الصداع الأكبر لبرشلونة.

الهروب من عباءة بيريز بتقليده

لكن، وكما يقال دائمًا، احذر مما تتمنى، عندما تتأمل تصريحات الشاب إنريكي ريكيلمي المرشح المتحدي لبيريز، يتسلل القلق إلى قلب كل برشلوني يمتلك ذاكرة قوية.

ريكيلمي، الذي يحاول تقديم نفسه كبديل شاب ومنقذ للمشروع الرياضي، يخرج علينا اليوم وهو ينقل من كتاب فلورنتينو بيريز بالحرف الواحد، دون تغيير حتى في علامات التشكيل الانتخابية.

الملياردير الشاب لا يريد فقط الإطاحة ببيريز، بل يريد أن يكون هو بيريز الجديد، وهذا تحديدًا ما يجب أن تخشاه جماهير برشلونة.

ريكيلمي يطبق "كتالوج" بيريز التاريخي في إدارة المعارك الانتخابية بحذافيره، فالأمر لا يتوقف عند حدود الوعود البراقة، بل يمتد إلى استنساخ كامل لآليات السيطرة على عقول أعضاء الجمعية العمومية والمشجعين، واللعب على أوتار العاطفة والهوية والكبرياء الرياضي، وهي الأسلحة ذاتها التي صعد بها بيريز إلى المجد قبل أكثر من ربع قرن.

عندما يتحدث ريكيلمي بنبرة الواثق عن حسمه لصفقتين مدويتين من العيار الثقيل، والاتفاق مع نجمين عالميين كبار للانضمام فور فوزه، فإن هذا السيناريو يعيد إلى الأذهان ذكريات سوداء عشناها في كتالونيا.

كوابيس فيجو وبيكهام تلوح في الأفق

هذه الطريقة في مداعبة مشاعر الجماهير عبر صدمات السوق هي الإرث الخالص لبيريز.

إنها تعيد إلينا فورًا تلك المشاعر القاسية عام ألفين، عندما ظن الجميع أن ترشح بيريز ضد لورينزو سانز مجرد مغامرة، حتى فجر قنبلته الكبرى بخطف لويس فيجو في واحدة من أقسى الطعنات التاريخية التي تلقاها برشلونة.

تكرر الأمر بعدها مع ديفيد بيكهام، عندما استخدم بيريز الصفقات المدوية ليس فقط لبناء فريقه، بل لكسر كبرياء المنافسين وحرمانهم من التسيد.

ريكيلمي الآن يسير على نفس الكتالوج، والحديث المتداول عن إيرلينج هالاند ومحاولات نقله إلى العاصمة الإسبانية يثبت أن الرجل لا يمزح، وأنه مستعد لدفع أي مبالغ لصناعة "جلاكتيكوس" جديد يفتتح به عهده، تمامًا كما فعل الأستاذ القديم.

التوسع في النقل من كتاب بيريز يظهر أيضًا في لعب ريكيلمي على وتر الوطنية والهوية المحلية، فانتقاده لغياب اللاعبين الإسبان عن صفوف المنتخب ووصفه للأمر بأنه "يوم حزين لريال مدريد"، هو استدعاء لنفس السياسة التي اتبعها بيريز في حقب معينة عندما كان يوازن بين النجوم الأجانب والأسماء الإسبانية الرنانة لكسب ود الشارع الرياضي في مدريد.

ريكيلمي يدرك أن إقناع الناخب لا يمر عبر الأرقام والميزانيات الاقتصادية الجافة، بل عبر دغدغة العواطف وإحياء الشعور بالاستعلاء الكروي، وهو ما يجعل مشروعه نسخة كربونية مرعبة من بداية عهد الجلاكتيكوس.

بيت القصيد

خطر ريكيلمي على برشلونة لا يكمن في فكرة الهجوم الإعلامي ولا الاستعداء العلني، فبيريز نفسه لم يتوقف عن مهاجمة البلوجرانا طوال السنة الماضية بعنف وضراوة، بل يكمن الخطر في الوضوح الذي يطرحه المرشح الشاب.

بيريز أدار ملف قضية نيجريرا والمواجهة مع برشلونة بعقلية التاجر، يهاجم علنًا لكنه يهدئ اللعب خلف الكواليس عندما تفرض المصالح ذلك، مما جعل مواقفه تتغير وتتحول حسب البوصلة النفعية.

أما ريكيلمي، فقد قرر من اليوم الأول تبني موقف صارم وحاسم وبلا مواربة ضد برشلونة، منتقدًا تهاون الإدارة الحالية ومهادنتها لكتالونيا من أجل مصالح مشتركة.

بيت القصيد هنا، هو أن برشلونة كان يجد في براجماتية بيريز مساحة للمناورة وتقاطع المصالح أحيانًا، أما صعود شاب طموح، يمتلك عقيدة هجومية واضحة وثابتة منذ اليوم الأول، ومستعد لنسخ أسلوب الصدمات الخاص ببيريز في خطف النجوم، فهو السيناريو المرعب الذي قد ينهي أفراحنا المؤقتة باضطراب مدريد، ويعيدنا إلى زمن الكوابيس المستمرة.