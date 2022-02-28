ينتهي في عامه الـ46.. بوفون يجدد عقده مع بارما

وقع حارس المرمى المخضرم جانلويجي بوفون عقدًا جديدًا مع نادي بارما يضمن استمراره في الملاعب حتى سن الـ46 عامًا.

وكان بوفون قد عاد في العام الماضي إلى بارما المنافس في الدرجة الثانية، بعد 27 عامًا من رحيله عن النادي، إذ خاض أول مباراة له مع الفريق في سن الـ17 عامًا.

وأعلن النادي الإيطالي اليوم الإثنين عن تجديد عقد حارس المرمى الإيطالي حتى صيف 2024.

وقال بوفون في المؤتمر الصحفي اليوم: "إنه يوم جميل بالنسبة لي ولعائلتي كلها. ما أردته تحقق بالفعل وأعتقد أن الرئيس والنادي أرادا ذلك أيضًا. أتمنى أن يكون هذا نفس شعور مشجعي النادي ومسؤولي المدينة".

وأضاف أسطورة حراسة المرمى الإيطالية: "عودتي إلى بارما كانت مرتبطة بالعلاقة الطيبة والحب الذي أحمله للنادي ومشجعيه وللمدينة".

وأعلن بوفون، الذي فاز بعشرة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الإيطالي وصاحب الرقم القياسي لعدد المشاركات في هذه المسابقة برصيد 657 مباراة، تمديد العقد خلال مؤتمر صحفي مع رئيس النادي كايل كراوس.

وأضاف كراوس: "إنه حارس عظيم نفخر جميعًا بوجوده معنا. بالإضافة إلى شخصيته القيادية يتمتع بوفون أيضًا بمهارات رائعة. نلمس عشقه لنادي بارما في كل يوم والسعادة لا تسعنا بتمديد وجوده معنا".

الجدير بالذكر أنّ بوفون شارك مع بارما هذا الموسم في 23 مباراة بجميع المسابقات.

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