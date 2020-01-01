ينتقد صلاح أم يدافع عنه؟ .. نجم ليفربول يتحدث عن الفرصة الأخيرة ضد بيرنلي

أندي روبرتسون نجم فريق ليفربول يتحدث عن فرصة زميله محمد صلاح ضد بيرنلي.

تحدث اللاعب الاسكتلندي أندي روبرتسون لاعب فريق ليفربول عن زميله في الفريق محمد صلاح عقب أن أهدر الأخير العديد من الفرص في المواجهة الأخيرة للفريق.

وكان ليفربول قد تعثر بالأمس أمام بيرنلي في لقاء الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وخرج روبرتسون عقب المباراة في تصريحات صحفية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وأكد خلالها أن فريقه حاول الفوز حتى اللحظة الأخيرة.

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وقال عن صلاح: "في الدقيقة الـ 92 سنحت لمحمد صلاح فرصة لو جاءت له عشر مرات سيسجلها في تسع مناسبات منهم".

وأضاف: "استمرينا في صناعة الفرص حتى الدقائق الأخيرة، ونحن نعمل بكل ما لدينا من قوة في التدريبات والمباريات".

وأردف: "لقد كنا في حالة جيدة بما فيه الكفاية لتحقيق الفوز أمام بيرنلي، لكننا لم نستغل الفرص التي أتيحت أمامنا في المواجهة".

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وأكمل: "يجب أن نمنح بيرنلي الثناء الذي يستحقونه، لقد قدموا مباراة جيدة وكانوا أفضل من ليفربول لكنهم لم يحصلوا على الفرص الكافية".

وأنهى تصريحاته: "علينا أن نكون أكثر حسمًا أمام المرمى، لكن في النهاية لعبنا أمام فريق استطاع الوصول لمركز جيد في الدوري بتلك الطريقة".

جدير بالذكر أن حارس المرمى نيك بوب نجم بيرنلي كان قد منع صلاح وماني وفيرمينو في لقاء الأمس من تسجيل الكثير من الفرص التي أتيحت أمامهم.