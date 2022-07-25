ينتظر عروضًا جديدة .. إشبيلية يستغل صراع برشلونة وتشيلسي على كوندي!

إشبيلية يسعى إلى الاستفادة القصوى من صراع برشلونة وتشيلسي على ضم كوندي.

يفرك نادي إشبيلية الإسباني يديه في تقرب، من أجل الحصول على أقصى استفادة ممكنة من بيع نجم دفاعه، الفرنسي جول كوندي، في ظل الصراع بين برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي على خدماته.

قبل أسبوع واحد فقط، كان تشيلسي الأقرب للتعاقد مع كوندي، بعد أن قدم عرضًا بقيمة 50 مليون يورو، بالإضافة إلى خمسة ملايين في صورة متغيرات.

عرض تشيلسي الأول اعتبره إشبيلية غير كافٍ، قبل أن يقدم "البلوز" عرضًا جديدًا وأصبحت المفاوضات أسرع بين الطرفين.

وفي تلك الأثناء، كان برشلونة يراقب الوضع من الخارج، دون أن يخطو أي خطوة إلى الأمام ويدخل المنافسة للتعاقد مع كوندي.

وتحدثت التقارير الأخيرة عن وجود اتفاق مبدئي بين برشلونة وإشبيلية، لكن النادي الأندلسي يؤكد من أنه لم يتلق أي اتصال من طرف "البلوجرانا".

ما الجديد في قضية كوندي؟

حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إشبيلية ليس متحيزًا لأي طرف في الصفقة، ويريد ببساطة الحصول على أفضل قيمة ممكنة لبيع كوندي.

الصحيفة الإسبانية وحسب مصادر مقربة من كوندي، فإن انتقال الفرنسي إلى تشيلسي يعد أمرًا مفروغًا منه.

ومع ذلك، فإن إشبيلية سيجعل المفاوضات معقدة، حيث لا يريد المساومة بتقليل قيمة كوندي، ويضغط للحصول على اتفاق أعلى، خاصة فيما يتعلق بالمبلغ الأساسي للصفقة.

ويرغب إشبيلية في الحصول على كمية نقدية أكثر من أجل دخول المرحلة الأخيرة من سوق الانتقالات بثقة أكبر.

وإذا لم يحصل إشبيلية على صفقة جيدة لبيع كوندي، فإن النادي الأندلسي قد يواجه خطر دخول الموسم دون تدعيم حقيقي، ولذلك فبيع الفرنسي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوضع إشبيلية في السوق.

إلى أين يذهب كوندي؟

أجرى كوندي بالفعل مفاوضات مع توماس توخيل مدرب تشيلسي، وتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، وقدم له كلاهما إغراءات للانتقال إلى فريقه.

واللاعب من جانبه لا يفضل خيارًا على آخر في الوقت الحالي، على الرغم من التقارير التي تفيد بأنه يرغب في الانتقال إلى برشلونة.

ومن المفترض أن إشبيلية أمامه عرضان، ولم يصل تشيلسي إلى ما يطلبه النادي الأندلسي، وبرشلونة لم يتجاوز مرحلة الاتصالات الشفهية.

وسيكون الأسبوع الحالي حاسمًا في صفقة كوندي، وينتظر إشبيلية العرض الذي يقنعه بالتخلي عن نجمه.