ينتظر إخفاق أنشيلوتي؟ راؤول متمسك بقيادة "كاستيا" رغم العروض المغرية

راؤول جونزاليس قرر مواصلة العمل مع فريق ريال مدريد "كاستيا" رغم العروض المغرية التي وصلته مؤخرًا.

يبدو أن راؤول جونزاليس أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني، ومدرب فريق "كاستيا" في النادي الملكي، ينتظر اللحظة المناسبة من أجل الوصول إلى تدريب الفريق الأول.

وبدأ راؤول يوم الإثنين الموسم الرابع له على رأس القيادة الفنية لفريق ريال مدريد "كاستيا" حيث يطمح إلى التطور أكثر كمدرب قبل اللحظة الحاسمة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راؤول قد رفض أكثر من عرض حتى الآن لتولي مهمة تدريب الفريق الأول في عدد من الأندية، وآخرها نادي إسبانيول، وذلك لأن أولويته الأساسية الاستمرار مع ريال مدريد.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن إسبانيول حاول التعاقد مع راؤول من أجل قيادة المشروع الجديد في النادي الكتالوني، وعلى الرغم من شعور أسطورة ريال مدريد بالإطراء من الفكرة، إلا أنه وجه الشكر إلى إدارة إسبانيول وفضل الاستمرار مع "كاستيا".

رفض راؤول للعروض المغرية تكرر حين رفض تولي تدريب ليدز يونايتد الإنجليزي بعد إقالة مارسيلو بييلسا، كما رفض مؤخرًا تدريب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وحسب التقرير، فإن راؤول يحظى بتفاهم كامل مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الأول في ريال مدريد، من أجل محاولة تطوير اللاعبين الشباب بأفضل صورة ممكنة.

ويبدو أن راؤول سعيد في منصبه الحالي في ظل تفاهمه أيضًا مع إدارة النادي على خططها، ويبدو أنه يستعد لأن يكون عاجلًا أو آجلًا مدرب ريال مدريد.

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