يمكن لباولو ديبالا التوقيع مع نادٍ خارج أوروبا بعد ثلاثة أشهر

من المحتمل جدًا ألا يلعب باولو ديبالا (32 عامًا) في أوروبا بعد انتهاء هذا الموسم، وفقًا لما أفاد به الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات سيزار لويس ميرلو. ويرغب نادي فلامنغو في تقديم عقد مربح للاعب الأرجنتيني قريبًا، بينما يأمل نادي بوكا جونيورز في عودة مذهلة له إلى وطنه الأم.

يعتقد النادي الذي يلعب مبارياته في ملعب "لا بومبونيرا" أن فرصته تكمن بشكل أساسي في القصة الرومانسية. يمكن لديبالا العودة بعد أربعة عشر موسمًا إلى البلد الذي لعب فيه أربعين مباراة دولية.

فلامنغو لديه ما يقدمه من الناحية المالية. فقد دفع النادي البرازيلي في الشتاء الماضي وحده مبلغ 42 مليون يورو لانتقال لوكاس باكيتا من وست هام يونايتد.

على أي حال، يبدو أن ديبالا سيغادر نادي روما. ينتهي عقد اللاعب الأعسر بعد أربعة مواسم، وبالتالي يمكن التعاقد معه مجانًا.

ديبالا، الذي خاض آخر مباراة دولية له في عام 2024، شارك في 135 مباراة رسمية مع روما. سجل خلالها 45 هدفاً وصنع 26 تمريرة حاسمة.

فقط معجزة يمكن أن تجعل ديبالا يبقى في روما. حالياً، لا توجد أي محادثات بين الطرفين.

وإذا لم يرغب ديبالا في العودة إلى أمريكا الجنوبية، فقد تصبح الدوري التركي خياراً آخر. ومن المتوقع ألا يضطر إلى التخلي عن راتبه الحالي، الذي يبلغ حوالي 8 ملايين يورو، في أندية مثل غالطة سراي وفنربخشة.