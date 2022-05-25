"يمكنه قول ما يريد" .. بنزيما يتحدى صلاح قبل نهائي الأبطال

قلل كريم بنزيما نجم ريال مدريد من تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول قبل النهائي المُنتظر بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا مساء السبت المقبل.

وكان محمد صلاح قد أطلق تصريحات مثيرة عقب تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، أكد من خلالها رغبته في مواجهة الملكي للثأر من هزيمة 2018 والتي اضطر فيها صلاح مغادرة المستطيل الأخضر بعد أن تعرض للإصابة.

ويُنافس كريم بنزيما، النجم الدولي المصري محمد صلاح بشكل كبير على جائزة الكرة الذهبية هذا الموسم بعد أن حقق موسماً رائعاً للغاية مع ريال مدريد على مدى الأشهر التسعة الماضية.

بنزيما يرد على تصريحات محمد صلاح

قال الفرنسي لمحطة "موفي ستار" الإسبانية بعبارات لا لبس فيها إنه لا يهتم بأي شيء يقوله صلاح مُصراً على أن ريال مدريد وحش مختلف وسيصمم بنفس القدر على تحقيق الفوز عندما تتجدد المواجهات بين الفريقين مجدداً السبت المقبل في باريس.

وتابع: "ليفربول لديه ثقة كبيرة، ربما يعتقدون أنهم فازوا بالمباراة بالفعل، ربما يعتقدون أن هذا ليس نفس ريال مدريد كما كان من قبل وأنهم المرشحون، صلاح يمكنه أن يقول ما يريد".

من يفوز بدوري أبطال أوروبا؟

يبقى أن نرى ما إذا كان ليفربول الذي تُوج موسم 2021-2022 بطلاً لكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي سيكون قادرًا على إنجاز المهمة ضد ريال مدريد في المرة الثانية من خلال إسقاط البطل الإسباني المتوج حديثًا بلقب الليجا.

ومع ذلك، لن تكون مهمة ليفربول سهلة للتتويج باللقب على حساب ريال مدريد بالرغم من مستواه الرائع على مدار هذا الموسم حتى الآن، حيث تغلبت كتيبة أنشيلوتي على باريس سان جيرمان والسيتي في طريقهم إلى نهائي هذا العام وسيكونون في حاجة ماسة لتحقيق انتصار قاري رقم 14 محطمًا للأرقام القياسية من خلال إضافة رجال يورجن كلوب إلى قائمة الضحايا البارزين تحت الأضواء في العاصمة الفرنسية.

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