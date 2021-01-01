يمكننا التغلب على أي خصم .. نجم أتالانتا يراهن على عبور ريال مدريد

لويس مورييل يرفع راية التحدي

قال المهاجم الدولي الكولومبي لويس مورييل نجم نادي أتالانتا إن فريقه قادر على إقصاء أي خصم على الرغم من صعوبة المواجهة المنتظرة أمام ريال مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفًا مساء الغد على أتالانتا ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في مباراة منتظرة ومرتقبة من الكثيرين.

وحول ذلك، تحدث مهاجم فريق مدينة بيرجامو لويس موريل في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن الرغبة والحماس اللذين يبدآن مع الفريق في هذا الوقت الحاسم من الموسم.

وقال: "اللعب ضد ريال مدريد مرموق دائمًا بالنسبة لنا ولأي خصم آخر، إنها مباراة كبيرة وذات نكهة خاصة، نحن متحمسون بشكل كبير لمواجهتهم"

وأضاف: "سيتعين علينا تقديم كل ما لدينا، وبهذه الطريقة فقط يمكننا تحقيق أداء رائع ونتيجة إيجابية، إذا أعطيت كل شيء على أرض الملعب يمكنك الفوز على أي فريق".

وتابع: "لقد كنت دائمًا جيدًا في تسجيل الأهداف ووضع زملائي في أفضل الظروف للتسجيل، لدينا العديد من اللاعبين المتميزين الذين يصلون إلى منطقة الجزاء ويشكلون خطورة"

وأردف: "أنا متواجد دائمًا للمدرب وأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق، ولن يتغير الأمر إذا شاركت في المباراة كبديل أو لعبت من البداية، القرار في يد المدرب والمهم هو أن نكون على قلب رجل واحد"

شاهد | فيديو: "اشتقنا لكم!"، رسالة نيمار، وساني، وديفيس، ومبابي لجماهير كرة القدم

يذكر أن أتالانتا يشارك هذا العام في دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، حيث كانت مشاركته الأولى الموسم الماضي رائعة بالوصول إلى الدور ربع النهائي وتوديعه في آخر اللحظات.