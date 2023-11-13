"يمشي يمشي" .. سجال بين محمد نور والدعيع بخصوص ميشايل!

حوار مثير حول مستقبل جناح الهلال

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شهدت حلقة مساء أمس من برنامج "دورينا غير" سجالًا ونقاشًا مثيرًا بين محمد نور ومحمد الدعيع حول مستقبل البرازيلي ميشايل مع الهلال.

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ميشايل هو اللاعب الأجنبي الوحيد الذي استمر مع الهلال من أجانب الموسم الماضي، وقد سانده الحظ بإصابة مواطنه نيمار ليحصل على فرصة اللعب أساسيًا، ورغم أنه لم يبصم سوى على 3 أهداف في دوري روشن هذا الموسم إلا أن دوره واضح ومهم في منظومة الفريق الهجومية.

أحد المشاهدين طرح سؤالًا حول مستقبل اللاعب وإن كان يستحق الرحيل في يناير القادم، فكانت إجابة الدعيع أنه يستحق البقاء لأنه مزعج للمدافعين ويستخدم سرعته ومهاراته جيدًا داخل منطقة جزاء المنافسين.

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نور من جانبه أكد رغبته برحيل ميشايل خلال يناير، لكن ليس لأسباب فنية بل خوفًا من تألقه المعتاد أمام الاتحاد، إذ قال "يمشي يمشي، نريد أن نتخلص من شره في مباراة الدور الثاني أمام الهلال".

يُشار إلى أن ميشايل لعب 5 مباريات أمام العميد لم يخسر أي منها بل حقق 4 انتصارات وتعادل وحيد، وقد سجل 3 أهداف وصنع هدفين، كما كان بطل اللقاء الذي غير مسار الدوري من جدة إلى الرياض نهاية موسم 2021-2022.

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