ويليان يساند روديجر: العنصرية عار على الجميع

تعرف على تصريحات ويليان حول العنصرية ضد ويليان

انتقد ويليان، لاعب تشيلسي الإنجليزي، الهجوم العنصري الذي تعرض له أنطونيو روديجر، مدافع الفريق، في مباراة توتنهام بالبريميرليج.

ويليان سجل هدفي فوز البلوز على توتنهام بثنائية نظيفة ليخسر جوزيه مورينيو مرة أخرى أمام فريقه السابق.

وقال ويليان في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "العنصرية التي تعرض لها روديجر عار علينا جميعًا، أنا لا أفهم لماذا يقوم الجمهور بذلك؟ فتوتنهام يمتلك لاعبين أصحاب بشرة سمراء في تشكيلهم".

وتابع: "أنا لا أفهم حقًا ما سر ارتفاع هذه الموجة في كرة القدم. علينا أن نقف جميعًا ونبحث عن حل نهائي لهذه المسألة".

وأردف: "داخل الملعب لا يمكن أنّ تفكر في أي شيء سوى المباراة وإلا سوف يتشتت تركيزك، وحينما حدثت الواقعة قمنا بدورنا وأبلغ قائد الفريق الحكم ونتمنى ألا تمر الواقعة مرور الكرام".

وطالب اللاعب البرازيلي بالمزيد من العمل لأجل إنهاء الهتافات العنصرية بصورة كاملة داخل الملاعب.

وكان روديجر كان تحدث عقب المباراة لوسائل الإعلام متمنيًا عدم نسيان الحادث وضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكراره في المستقبل.

تشيلسي يواجه ساوثامبتون على أرضه يوم 26 ديسمبر المقبل في ليلة البوكسينج داي بالدوري الإنجليزي.