يلا جول | من يفوز بالدوري الإسباني.. نجوم ريال مدريد أم برشلونة فليك؟ اختيارات صادمة!

حلقة جديدة من "يلا جول" عن توقعات موسم 2024-2025 من الليجا..

مع انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني، عادت التلاسنات بين جمهور ريال مدريد وبرشلونة؛ الأول يتسلح بكتيبة النجوم التي يمتلكها، والثاني يأمل أن يستفيق ناديه سريعًا ويعود لمنصة التتويج بعدما خطف الملكي منه اللقب في الموسم الماضي.

ورغم أن البرسا يتحسس طريقه في الميركاتو وهو ما يقلق جماهيره إلا أن وضع المرينجي كذلك ليس مستقرًا في ظل عدم الوصول للتوليفة المناسبة والانسجام الكامل بين نجومه مع انضمام الفرنسي كيليان مبابي لهم، وعدم استقرار المدرب كارلو أنشيلوتي بعد على الطريقة المناسبة.

بالتزامن مع ذلك، كان علينا في "يلا جول" أن نختبر حب برقت ومحمد لأنديتهما، فمن سيفوز بالليجا 2024-2025؟ تابعوا الحلقة أعلاه..