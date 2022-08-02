يقولون إنه مارادونا.. تمثال جديد يهين تاريخ أسطورة الأرجنتين!

محاولة تكريم فاشلة لمارادونا

يبدو وأن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، سيظل يعاني من جودة التماثيل المنحوتة التي تحمل صورته إلى الأبد.

حيث تم كشف النقاب عن تمثال جديد في إسبانيا، لا يحمل أي تشابه بينه وبين أسطورة برشلونة السابق، وعلى الرغم من ذلك فتم الاحتفاء به بصورة كبيرة.

وتواجدت تلك الأحداث في مقاطعة فالنسيا بإسبانيا، داخل ملعب "Els Arcs"، بعد مباراة منتخب الأرجنتين تحت 20 عام ضد أكاديمية الخفافيش.

ماذا حدث؟

يشارك المنتخب الأرجنتيني تحت 20 عام في دورة "COTIF" المقامة في إسبانيا والتي تضم أيضًا منتخب الأوروجواي للشباب وبعض فرق الأكاديميات الإسبانية.

وبعد لقاء الأرجنتين ضد فالنسيا الذي تغلبت فيه الدولة الأمريكية الجنوبية على النادي الإسباني بثنائية دون رد، كشف رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم "كلاوديو تابيا" عن تمثال مارادونا الجديد الذي لا يملك أي ملامح مشابهة للنجم الأسطوري.

وكانت تلك هي محاولة لتكريم لاعب برشلونة السابق من خلال تواجد المنتخب الأرجنتيني في الأراضي الإسبانية.

وتم تصميم وإنشاء التمثال من قبل الفنان الإسباني رافاييل فيري، لكن يبدو وأن ما قدمه لم يكن مدهشًا.

حيث قوبل التمثال الجديد بعبارات ساخرة عندما تم نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض المغردين على موقع تويتر.

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وليست هي المرة الأولى التي يعرض فيها تمثال لدييجو، بل أن له تمثال في مطار "إيزيزا" الدولي في العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس" لم يلقى إعجاب المتابعين أيضًا.

ودعونا لا نتجاهل هذه التمثال التي يبلغ ارتفاعه 12 قدمًا المتواجد في مطار "كولكاتا" بالهند، والذي لا يشبه مارادونا.