يقولون إنه مارادونا.. تمثال جديد يهين تاريخ أسطورة الأرجنتين!

يبدو وأن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، سيظل يعاني من جودة التماثيل المنحوتة التي تحمل صورته إلى الأبد.
حيث تم كشف النقاب عن تمثال جديد في إسبانيا، لا يحمل أي تشابه بينه وبين أسطورة برشلونة السابق، وعلى الرغم من ذلك فتم الاحتفاء به بصورة كبيرة.
وتواجدت تلك الأحداث في مقاطعة فالنسيا بإسبانيا، داخل ملعب "Els Arcs"، بعد مباراة منتخب الأرجنتين تحت 20 عام ضد أكاديمية الخفافيش.
ماذا حدث؟
يشارك المنتخب الأرجنتيني تحت 20 عام في دورة "COTIF" المقامة في إسبانيا والتي تضم أيضًا منتخب الأوروجواي للشباب وبعض فرق الأكاديميات الإسبانية.
وبعد لقاء الأرجنتين ضد فالنسيا الذي تغلبت فيه الدولة الأمريكية الجنوبية على النادي الإسباني بثنائية دون رد، كشف رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم "كلاوديو تابيا" عن تمثال مارادونا الجديد الذي لا يملك أي ملامح مشابهة للنجم الأسطوري.
وكانت تلك هي محاولة لتكريم لاعب برشلونة السابق من خلال تواجد المنتخب الأرجنتيني في الأراضي الإسبانية.
#TorneoCOTIFLaAlcudia Homenaje a Maradona.— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) August 1, 2022
Esta tarde, en La Alcudia, COTIF le rindió homenaje al ídolo argentino y del mundo, Diego Armando Maradona, con la presentación de una obra del artista local Rafa Ferri, que ahora será la que dará bienvenida a cada torneo del COTIF. pic.twitter.com/WVxo6cxM93
وتم تصميم وإنشاء التمثال من قبل الفنان الإسباني رافاييل فيري، لكن يبدو وأن ما قدمه لم يكن مدهشًا.
حيث قوبل التمثال الجديد بعبارات ساخرة عندما تم نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض المغردين على موقع تويتر.
وليست هي المرة الأولى التي يعرض فيها تمثال لدييجو، بل أن له تمثال في مطار "إيزيزا" الدولي في العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس" لم يلقى إعجاب المتابعين أيضًا.
There is now a Diego Maradona statue at Ezeiza International Airport in Buenos Aires, Argentina. pic.twitter.com/wx5XZpXd5K— Roy Nemer (@RoyNemer) December 16, 2021
ودعونا لا نتجاهل هذه التمثال التي يبلغ ارتفاعه 12 قدمًا المتواجد في مطار "كولكاتا" بالهند، والذي لا يشبه مارادونا.
Football icon, Diego Maradona, has been honoured by a statue with a bronze sculpture that was unveiled at a club in #Kolkata. The statue features the 1986 World Cup winner with the trophy he helped Argentina win in Mexico. The @SGanguly99 vs Diego match is happening today. pic.twitter.com/eB2SWrQARJ— Calcutta Times (@Calcutta_Times) December 12, 2017
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