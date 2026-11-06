يقصد مباراة آرسنال؟.. إيراولا يعلق على إحصائية مثيرة لليفربول: نحن فريق نزيه!

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اعترف أندوني إيراولا بأن ليفربول "في بعض الأحيان مباشرون أكثر من اللازم"، بعد إحصائية لافتة أظهرت أنه لا يوجد فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ارتكب مخالفات أكثر منهم هذا الموسم. ويتوجه ليفربول إلى كريستال بالاس يوم الأحد عقب هزيمتين متتاليتين أمام آرسنال وفنربخشه، ويريد مدربهم ردّ فعل، في ظل استمرار الشكوك حول مشاركة ريان جرافنبرخ بسبب مشكلة في الكعب.

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ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في عدد الأخطاء المرتكبة

ارتكب ليفربول 128 خطأ في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو أكثر من أي فريق آخر في المسابقة، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Independent. وعلى الطرف الآخر من المقياس، لم ينجح سوى ثلاثة فرق في الحصول على عدد أقل من الأخطاء لصالحها مقارنةً بفريق إيرولا، الذي لم يُمنح سوى 88 خطأ.

وخسر ليفربول مباراتيه الأخيرتين أمام آرسنال وفنربخشه، وحُرم من ركلة جزاء أمام آرسنال رغم أن ألكساندر إيزاك تعرّض لشدّ قميصه. وقد أُثير هذا الموضوع في المؤتمر الصحفي لإيرولا قبل الرحلة إلى ملعب سيلهرست بارك يوم الأحد.

إيرولا غير متأكد من كيفية تقبّل إشادة الحكم

أقرّ مدرب ليفربول بأن لاعبيه لا يحاولون خداع الحكام، وكشف أن سلوكهم نال حتى إشادة من الحكم. وقال إيرولا: «نحن مجموعة صادقة إلى حدٍ كبير، وأحيانًا صادقون أكثر من اللازم. حتى في اليوم الآخر بعد المباراة، هنّأنا الحكم… لست متأكدًا إن كان ذلك يعجبني أم لا!

سلوكنا كان جيدًا جدًا. أعتقد أن الأمر يجب أن يكون حقيقيًا؛ لا يمكنك تزييف الأمور؛ يجب أن تكون الاحتجاجات صادقة. نحن راغبون، نريد الضغط، نريد أن نكون أقوياء، لكن التوازن هو أن هناك فرقًا كبيرًا.»

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إيرولا يشرح «الموسم الغريب» لليفربول

يحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي ، بفارق تسع نقاط عن المتصدر آرسنال. ولم يستقبل الفريق سوى تسعة أهداف في تسع مباريات بالدوري، لكنه استقبل بالفعل عشرة أهداف في أربع مباريات بدوري أبطال أوروبا. وأضاف إيرولا: «لقد كان موسمًا غريبًا. في دوري أبطال أوروبا، نسجّل كثيرًا ونستقبل كثيرًا. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، نسجّل أقل ونستقبل أقل. من الواضح أننا نريد أن نسجّل أكثر وأن نستقبل أقل!

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الأمر يتعلق بالتحكم في مجريات المباريات. أحيانًا أمام فنربخشة، نتحكم أكثر من اللازم، ونحصل على مراكز جيدة ونصل، لكن أحيانًا يتعيّن علينا الدفع بعدد أكبر من اللاعبين داخل منطقة الجزاء. سيقلل ذلك من تحكمنا، نعم، لكنه يمنحنا خطورة أكبر. خاصة أمام أرسنال… يجب أن تكون طريقتنا في مهاجمة منطقة الجزاء أفضل.»

جرافينبرخ موضع شك مع سعي ليفربول للفوز على بالاس

أكّد إيرولا أن مشاركة جرافينبرخ في مباراة سيلهرست بارك غير محسومة، إذ يواصل لاعب الوسط التعامل مع ألم في كعبه.

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وقال: «قبل أسبوع، كنا في سلسلة جيدة وفي وضع جيد وفي مزاج أفضل. والآن تغيّر الأمر، ولا بد أن يكون كذلك. علينا أن نردّ بعد هزيمتين: نحتاج إلى الفوز أمام بالاس خارج أرضنا.»