يقدم لامين يامال طلبًا لافتًا للغاية إلى سيميوني قبل يوم واحد من المباراة الحاسمة

أدلى لامين يامال بتصريح لافت للنظر خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة دوري أبطال أوروبا بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة. ووجه مهاجم برشلونة خلاله طلبًا إلى مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني.

خسر برشلونة الأسبوع الماضي على أرضه بنتيجة 0-2 أمام الفريق المدريدي. وأدت البطاقة الحمراء التي حصل عليها باو كوبارسي إلى تلك الهزيمة.

ومع ذلك، لا ينوي يامال الاستسلام. ويؤكد المهاجم الأيمن أن برشلونة فريق من الطراز الأول. "لدينا العديد من اللاعبين القادرين على صنع الفارق. سنبذل قصارى جهدنا."

الأسبوع الماضي، تعرض يامال لمراقبة مزدوجة مستمرة من قبل مدافعي أتلتيكو. ويأمل المهاجم البالغ من العمر 18 عاماً أن يكون لدى سيميوني خطة أخرى ليوم الثلاثاء.

"لنرى ما إذا كان سيميوني سيقدم لي معروفاً ويجرؤ على اللعب بنظام واحد ضد واحد في الخلف"، قال.

"لا أعتقد أن كل شيء يجب أن يأتي مني يوم الثلاثاء. لكن إذا كان الأمر كذلك، فلا أمانع ذلك"، اختتم يامال.

شارك يامال في تسع مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. سجل خلالها خمسة أهداف وصنع أربعة تمريرات حاسمة.











