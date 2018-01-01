لاعب أرسنال السابق يقترح مبادلة جديدة بين أرسنال ومانشستر يونايتد

هل ممكن أن نراها؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

اقترح لاعب أرسنال السابق، راي بارلور، فكرة تبادلية جديدة بين ناديي أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الناديين، قد أبرما صفقة تبادلية الموسم الماضي، بانتقال أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد، مقابل رحيل هنريك مخيتاريان لأرسنال.

وفشل الثنائي في وضع بصمة قوية على أداء فريقه الجديد، خاصة أليكسيس سانشيز الذي يقترب من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد.

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وجاء اقتراح بارلور أثناء حديثه لتوك سبورت عن مسعود أوزيل مع أرسنال: "اعتقد أنه لازال مهمًا لخطط أرسنال، لا أعرف كيف أقيم أوزيل، إذا نظرت لراتبه فأنه يتقاضى 350 ألف جنية أسترليني أسبوعيًا، من يستطيع سداد هذا المبلغ أسبوعياً، عندما نتحدث عن قيمة أوزيل ستتراوح بين 40 و50 مليون جنية أسترليني".

ويرى بارلور أن الصفقة التبادلية هي الحل الأمثل: "أين سيكون أوزيل مناسب، ومن الفريق الذي سيحتاجه، لقد جرب مانشستر يونايتد سانشيز والأمر لم تسر على ما يرام، قد يفقدون سانشيز مقابل الحصول على أوزيل".

وتابع عن الفكرة المقترحة: "اعتقد أن الأمر مرتبط بالراتب، ولا اتفاجئ إذا تمت الصفقة".

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ويعد سانشيز صاحب الراتب الأغلى في الدوري الإنجليزي، بمقابل 500 ألف جنية أسترليني أسبوعياً.

ويعاني أوزيل الموسم الحالي من تراجع المستوى تحت قيادة إيمري، مع إصابته في الظهر التي جعلته يغيب في اللقاءات الأخيرة للمدفعجية.

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وسبق لأوزيل أن تدرب تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، خلال 3 مواسم، مع ريال مدريد الإسباني، حقق خلالها 3 ألقاب، الدوري والكأس والسوبر الإسباني.