يقترب من الدوري المصري - ديسابر يفسخ تعاقده مع أوغندا رسميًا

المدرب الفرنسي قدم أداءً رائعًا مع طيور الكركي في كأس أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم رسميًا، فسخ تعاقده مع الفرنسي سباستيان ديسابر؛ المدير الفني للمنتخب، بالتراضي بين الطرفين.

المدرب الفرنسي قاد طيور الكركي للتأهل لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا مصر 2019، قبل أن تطيح بها السنغال بهزيمتها بهدف وحيد.

وأوضح الاتحاد الأوغندي أن فسخ التعاقد يأتي لبحث الطرفين عن التطور، مشيدًا بدور ديسابر في تطوير أداء المنتخب، وهو ما أدى للوصول لنهائي كان 2019 ثم دور الـ16.

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كتيبة الفرنسي كانت تقع ضمن مجموعة مصر في البطولة القارية، وتأهلت لدور الـ16 كأحد أفضل توالت، برصيد ثلاث نقاط، مقدمة أداءً رائعًا في البطولة.

وتشير عديد التقارير الصحفية أن ديسابر دخل خلال الفترة الماضية في مفاوضات قوية مع نادي بيراميدز، والتي قاربت على الإتمام بنجاح.

صاحب الـ42 عامًا له تجربة سابقة بالدوري المصري مع الإسماعيلي، والذي قاده لمدة ستة أشهر، حقق الفوز بها بـ13 مباراة، وتعادل في أربع وخسر لقاء وحيد.