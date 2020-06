يغيب ميسي فيحضر سواريز .. الأوروجوياني يحصل على التصريح الطبي

أعلن نادي برشلونة اليوم عن حصول هدافه لويس سواريز على الضوء الأخضر من الطاقم الطبي من أجل المشاركة في المباريات من جديد.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أن اللاعب سيكون متاحًا أمام نادي ريال مايوركا الأسبوع المقبل، عكس ليونيل ميسي الذي لم يتم تحديد موقفه بعد.

وكتب النادي في البيان: "لويس سواريز حصل على الإذن الطبي، ويمكنه الآن التواجد مع كيكي سيتين في مباراة العودة للدوري الإسباني أمام ريال مايوركا".

وكان اللاعب قد غاب منذ حوالي خمسة أشهر بسبب خضوعه لعملية جراحية في الركبة، وكان من المفترض ألا يشارك مع برشلونة من جديد هذا الموسم.

ولحسن حظ اللاعب الأوروجوياني توقفت كرة القدم في العالم أجمع بسبب فيروس كورونا طوال الأشهر الماضية، مما سمح له بالعودة للمشاركات من جديد.

وكتب اللاعب عبر حسابه في تويتر: "بعد الكثير من المجهود والتضحية والعمل، أخيرًا حصلت على التصريح الطبي".

Después de tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo ya por fin tengo el alta 💪💪💪🔴🔵#siemprepositivo #esfuerzomaximo #focusfuture



After so much effort, sacrifice and work I have finally registered alta #alwayspositive 💪💪🔵🔴 pic.twitter.com/piOWSJk39E