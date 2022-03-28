"يظن نفسه محمد علي" .. صفعة ويل سميث في الأوسكار تثير سخرية عالم الكرة

تفاعل عالم كرة القدم مع لقطة صفع الممثل ويل سميث لزميله كريس روك أثناء حفل الأوسكار ليلة الإثنين بسبب سخريته من زوجته

ولا حديث في وسائل الإعلام حالياً إلا عن اللقطة المثيرة للجدل التي حدثت على الهواء أثناء مجريات الحفل عندما سخر روك من زوجة سميث.

ماذا حدث في حفل الأوسكار بين ويل سميث وكريس روك؟

وقال روك موجهاً حديثه إلى جادا سميث إنه ينتظر ظهورها في فيلم "جي آي جين 2" المقبل، ساخراً من قيامها بحلاقة شعرها بالكامل.

سميث لم تعجبه الدعابة بحق زوجته التي تعاني من الصلع المرضي، وانطلق حيث يقف روك وقام بصفعه، وعندما حاول الأخير تخفيف حدة الموقف رد عليه سميث الذي فاز بالأوسكار لاحقاً عن دوره في "كينج ريتشارد" بأن يبعد اسم زوجته من فمه.

كيف تفاعل عالم كرة القدم مع الحادثة؟

مجلة 442 الشهيرة نشرت صورة لثنائي نيوكاسل السابق لي بوير وكيران داير، والذان اشتبكا في أرضية الملعب معاً في حادثة شهيرة، وعلقت كاتبة "ويل سميث وكريس روك عقب الحفل".

أسطورة ليفربول جيمي كاراجر علق على نفس الصورة بوضع صورة شبيهة له مع أسطورة ليفربول الآخر ستيفن جيرارد، والتي حازت سخرية وإعجاب الجمهور.

وسخر جاري لينيكر، نجم إنجلترا السابق من الواقعة وقال إن سميث عليه أن يلعب محمد علي، الملاكم الشهير، في فيلم يوماً ما، بينما اتفق مع اللاعب النرويجي السابق يان أجي فيورتوفت وقال: "هل فاز سميث بالأوسكار عن فيلم علي؟".

Will Smith should play Muhammad Ali in a movie. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 28, 2022

Did Will Smith win an Oscar for “Ali”…? — Jan Aage Fjørtoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 💛💙 (@JanAageFjortoft) March 28, 2022

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