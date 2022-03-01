يطلب السماح؟ .. وليد الفراج: علاقتي مع النصر قديمة وراسخة

يبدو أن الإعلامي الرياضي وليد الفراج أدرك مؤخرًا أنه خسر قطاع كبير من جمهور نادي النصر السعودي، بسخريته من الفريق بشكل متكرر ببرنامجه "أكشن مع وليد"، فلجأ إلى ذكر تاريخه مع العالمي.

جمهور النصر طالب بوقف الفراج مرارًا وتكرارًا:

الفراج معروف بآرائه الجريئة والساخرة عبر برنامجه، لكن مؤخرًا انحاز الإعلامي بشكل كبير للهلال ضد النصر، فاتخذ طريقًا معاديًا لجمهور الأخير.

جماهير العالمي ناشدت المسؤولين في وزارة الإعلام في أكثر من مناسبة، لوقف الفراج عن العمل، لكن دون فائدة.

"بالكاد يتساوى النصر مع الهلال"، "منذ 40 عامًا يتحدث النصراويون عن الظلم التحكيمي، حالتهم صعبة"، وغيرها من التصريحات التي سببت أزمة بين الفراج وجمهور العالمي.

هل يطلب الفراج السماح؟

دون أي مناسبة، استعرض الفراج تاريخه مع النصر، والذي كان أبرزه مساهمته في إنشاء أول قناة تليفزيونية للنادي، ليعتبره البعض، بداية محاولات منه للصلح.

وكتب الفراج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " تشرفت بالمشاركة في إنشاء ورئاسة أول قناة تلفزيونية لنادي النصر في عام 2008 لصالح شبكة راديو وتلفزيون العرب ART.. لا أزال أذكر يوم إعلانها في مؤتمر صحفي بالنادي بحضور أعضاء الشرف وجماهير النادي".

وأضاف: "علاقتي من النصر قديمة وراسخة وتمتد من كبار شخصياته وأكثرها وقارًا وثقلًا".

تشرفت بالمشاركة في أنشاء ورئاسة اول قناة تلفزيونية لنادي النصر في عام 2008 لصالح شبكة راديو وتلفزيون العرب ART.. لا ازال اذكر يوم اعلانها في مؤتمر صحفي بالنادي بحضور اعضاء الشرف وجماهير النادي .. علاقتي من النصر قديمة وراسخة وتمتد من كبار شخصياته واكثرها وقارا وثقلا 🙏 pic.twitter.com/gDmJc7U8A0 — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) February 28, 2022

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