يستفز ريال مدريد؟ إيسكو: أتفهم مخاوف إشبيلية بشأني لكنهم لم يتركوني ألعب

تصريحات صادمة من إيسكو ضد ريال مدريد.

وجه لاعب الوسط الإسباني إيسكو لاعب نادي إشبيلية الجديد سهام النقد إلى فريقه السابق، ريال مدريد، خلال أول ظهور له بعد انضمامه إلى النادي الأندلسي.

إيسكو انضم إلى إشبيلية في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد بنهاية موسم 2021-22، بعد معاناة استمرت عدة مواسم مع النادي الملكي.

ماذا قال إيسكو؟

أجرى لاعب الوسط الإسباني مقابلة مع قناة إشبيلية بعد انضمامه رسميًا إلى الفريق، هاجم فيها ضمنيًا ريال مدريد.

وقال إيسكو: "أتفهم أن هناك شكوكًا حولي بسبب السنوات القليلة الماضية لأنني لم أتمكن من اللعب، أو لأنهم لم يسمحوا لي باللعب".

وأضاف: "أرسل رسالة تهدئة للجميع في إشبيلية، لأنني سأبذل قصارى جهدي، أنا جاهز بنسبة 100% وأركز على إظهار المستوى الذي لم أفقده أبدًا، أتفهم أن مشجعي إشبيلية لديهم شكوك، لكن سأتكفل بتبديدها".

ما هو طموح إيسكو مع إشبيلية؟

اعترف إيسكو أنه متحمس للغاية لبدء مسيرته مع إشبيلية قائلًا: "أعرف من أين أتيت، وآمل أن نتمكن من القيام بأشياء رائعة هذا العام".

وأضاف: "تلقيت الكثير من العروض، لكن على المستوى الرياضي، فإن أسلوب الفريق كان هو أكثر ما يثير اهتمامي في الوقت الحالي، إشبيلية فريق ينمو باستمرار ويتنافس في دوري أبطال أوروبا، إنه أفضل فريق لأظهر أسلوبي مرة أخرى".

واختتم إيسكو تصريحاته قائلًا: "هدفي التنافس والفوز بالألقاب، لأن الفريق لم يحقق ذلك منذ سنوات عديدة، أريد مساعدة إشبيلية في تنمية تاريخه".