فيديو | يستعيد لقبه المفضل - الفيصلي بطلًا لكأس الأردن للمرة الـ20 في تاريخه

الزعيم يستحوذ على 20 كأس ويترك للبقية 19 لقبًا يقتسمونها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توج الفيصلي بطلًا لكأس الأردن للمرة الـ20 في تاريخه بعد تغلبه على الرمثا بثنائية نظيفة، على استاد عمّان الدولي.

هدف اللقاء الأول جاء في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، بعدما أرسل عدي زهران عرضية متقنة من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، ترجمها هشام السيفي إلى رأسية في الشباك.

وفي الدقيقة 68 من عمر المباراة، انطلق أحمد عرسان من وسط الملعب ثم مرر كرة إلى السيفي على حدود منطقة الجزاء، ليتوغل الأخير ويسددها قوية في الشباك مسجلًا الهدف الثاني.

ويعد الفيصلي أكثر فرق الأردن حصدًا للقب الكأس برصيد 20 مرة، كان آخرها عام 2016، بينما حصل منافسه الرمثا على الكأس مرتين فقط عامي 1990 و1991.

وكان بطل الليلة قد تأهل للنهائي بعد تغلبه على الكرمل بثنائية في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما أقصى الرمثا، الوحدات بهزيمته برباعية مقابل هدفين ذهابًا وإيابًا.