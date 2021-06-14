يساوي بيرلو وكاكا معا .. سخرية من إشادات الإنجليز بفيليبس

مزايدة الإنجليز تثير سخرية البعض

شهدت الساعات الماضية تهكمات وسخرية على مبالغة الإنجليز في تقدير لاعب خط الوسط، كالفين فيليبس، عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

كيف عبر الإنجليز عن أداء فيليبس؟

شبه مشجعي إنجلترا، فيليبس بأنه يمرر مثل بيرلو ويسترجع الكرة كجاتوزو ويراوغ كأنه كاكا.

◉ Passing like Pirlo

◉ Tackling like Gattuso

◉ Dribbling like Kakà



Kalvin Phillips is not the Yorkshire Pirlo, he's the entire Milan midfield. 🤩 pic.twitter.com/gYVwPJ6Fi1 — Squawka Bet (@SquawkaBet) June 13, 2021

مما استدعى سخرية البعض، فحتى إن كان اللاعب قدم أداءً رائعًا فهذا بالضرورة لا يعني أنه خليط من أعظم ثلاثة لاعبين مروا على تاريخ كرة قدم.

كيف كانت إحصائيات الإنجليزي في المباراة؟

وجاءت أرقام كالفين فيليبس مع منتخب الأسود الثلاثة مذهلة، حيث نجح اللاعب بنسبة 94% في كل تمريراته خلال المباراة.

كما استرد فيليبس الكرة من بين أقدام الكروات 7 مرات، كأكثر اللاعبين نجاحًا في استرجاع الكرات من الفريقين، ليمنح فريقه القوة في منطقة وسط الملعب.

والجدير بالذكر أن كالفين فيليبس صنع هدف المباراة الوحيد بتمريرة رائعة لزميله رحيم ستيرلينج، وسدد كرة واحدة تجاه مرمى كرواتيا لكن حارس الكروات أحسن التعامل معها.

اقرأ أيضًا:

بعد رقم بيلينجهام التاريخي.. مالديني وراكيتيتش وأصغر اللاعبين مشاركة في اليورو مع منتخباتهم

كوارث اليورو مستمرة.. مشجع في حالة خطرة بعد سقوطه من مدرجات ويمبلي!

جدول مواعيد يورو 2020، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري