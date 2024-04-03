"يريد خلافة كلوب".. زي محمد صلاح العجيب يثير ضجة في ليفربول!

الملك المصري هو النجم دائمًا..

ظهر النجم المصري محمد صلاح بحلة أنيقة من خلال ارتداء بذلة "توكسيدو" وهو في طريقه إلى تدريبات ليفربول، ما فتح المجال لعاصفة من التعقيبات الطريفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحد المشجعين عقب على الصور التي ظهرت لصلاح بهذا اللباس قائلًا: "إنه يجهز نفسه في (إنترفيو) ليكون خليفة ليورجن كلوب!".

وكان المدرب يورجن كلوب قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، قائلًا إن عليه أن يرتاح وإن الضغوط باتت غير محتملة بالنسبة له.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حساب ليفربول الرسمي على "إكس" عقب قائلًا: "محمد صلاح في مهمة خاصة اليوم!".. مع نشر صور ابتسامات صلاح بهذا اللباس المختلف.