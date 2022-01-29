يريد الاستمرار في إسبانيا ولكن .. مستقبل مبهم لسواريز مع أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود حالة من الغموض في موقف لويس سواريز مع نادي أتلتيكو مدريد حتى الآن.

اللاعب الأوروجوياني يريد الاستمرار في صفوف الفريق العاصمي، لكن الموقف من ناحية النادي لم يحسم بعد.

سواريز يريد مواصلة اللعب والتألق في صفوف فريقه حتى تتسنى له المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، لكن من الواضح أنه سيواجه مستقبلًا مبهمًا حتى إشعار آخر.

موقف مبهم بين سواريز والنادي

يريد سواريز الاستمرار لموسم آخر مع فريقه الإسباني حتى يستمر في اللعب في مستويات تنافسية عالية.

المهاجم صاحب الـ 35 عامًا يطمح في أن يصعد بمنتخب أوروجواي إلي بطولة كأس العالم قطر 2022، خصوصًا بعدما أصبح لمنتخب بلاده فرصة حقيقية للتأهل.

من جهة النادي الإسباني قرر التريث في تلك المسألة، فلم تبدي إدارة النادي أي دلالة لوجود نية لتمديد العقد.

كما أن دييجو سيميوني مدرب الفريق أخبر سواريز نفسه أنه عليه الانتظار حتى نهاية الموسم للنظر في أمره.

وعلى الرغم من ذلك لم يتم إخبار سواريز أن الموسم الحالي هو موسمه الأخير، إذ لا يرغب النادي في إثارة غضب اللاعب قبل انتهاء الموسم ببضعة شهور والتأثير عليه ذهنيَا وخسارة خدماته.

ما هي البدائل المحتملة؟

ارتبط نادي أتلتيكو مدريد ببضعة أسماء لعل أبرزها كان دوشان فلاهوفيتش المهاجم الصربي المنتقل حديثًا ليوفنتوس.

لكن انتقال فلاهوفيتش لم ينه رغبة النادي في التعاقد مع مهاجم جديد، فالروخي بلانكوس ما زال يتابع بعض الأسماء.

لعل أبرز تلك الأسماء هو داروين نونيز مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي، ولوكاس بويه مهاجم نادي إلتشي الإسباني.

كما أنه لا ننسى أن ماتيوس كونيا الموهبة البرازيلية موجود بالفعل في الفريق، ويتنبأ له بمستقبل واعد.

اقرأ أيضًا ..

وسيلة ضغط وتغيير مركزه .. كيف يؤثر قدوم دياز على صلاح؟

هجوم الهلال .. لماذا إيفرتون؟ ورقمان يحسمان المقارنة بين موديست وإيجالو