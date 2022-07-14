يريدون ناديًا آخر.. السبب الحقيقي وراء رفض بايرن ميونخ انضمام ليفاندوفسكي لبرشلونة!

برشلونة ليس بريئًا في هذه القصة!

من أهم مناطق الخلاف بين برشلونة وبايرن ميونخ، هو أن النادي الألماني يريد حسم صفقة ليفاندوفسكي كاملة، أو بتلقي مبلغ كبير من قيمة الصفقة التي يقدرها البافاريون بـ 60 مليون يورو، بينما لا يميل برشلونة لدفع قيم كبيرة في صفقاته، ويشترط الموافقة على السداد على أقساط.

لذلك لا يعتبر بايرن ميونخ برشلونة كوجهة مفضلة بالنسبة لليفاندوفسكي، رغم أن المهاجم البولندي لا يريد إلا الانتقال للبلوجرانا في الوقت الراهن.

بايرن ميونخ اكتوى بنيران برشلونة، خصوصًا ما يتعلق بتأخر النادي الكتالوني في سداد بعض أقساط صفقة التشيلي أرتورو فيدال.

بايرن لا يريد إبقاء ليفاندوفسكي رغمًا عن أنفه، ولكنه يريد أن يبيعه إلى نادٍ مستقر ماديًا مثل باريس سان جيرمان أو تشيلسي، رغم أن البولندي والفريق الكتالوني يريدان أن يصل اللاعب إلى برشلونة، وذلك وفقًا للصحفي الألماني كيري هاو المقرب من نادي بايرن ميونخ.

Bayern want the total fee for Lewandowski or at least a large part of it to be transferred immediately – and not in several installments. The club has doubts over the solvency of Barcelona, especially after the problems they had to pay Arturo Vidal's instalments [@kerry_hau] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 14, 2022

هاو يؤكد أيضًا عبر "تويتر" أن مسؤولي بايرن ميونخ غير مستعدين لتقبل وجهة نظر ليفاندوفسكي في الانتقال إلى برشلونة، في ظل يقينهم بأن نادي أحلام "ليفا" كان ريال مدريد لسنوات عديدة، وبالتالي فإنهم ينظرون إلى أن البولندي يستغل رغبة برشلونة العارمة في ضمه كمجرد وسيلة لتمرير رحيله عن الفريق البافاري.

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