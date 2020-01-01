يرفض الهزيمة .. كريستيانو رونالدو خسر في تنس الطاولة فتدرب أسبوعين وانتصر

إبداعات رونالدو في التعامل مع الخسارة لا يتوقف

كشف باتريس إيفرا، أسطورة مانشستر يونايتد، عن موقف حدث مع كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، حينما خسر مباراة في تنس الطاولة فقرر التدرب لأسبوعين ليعود وينتصر.

رونالدو معروف بحبه للتحديات وشغفه لإثبات أنّه الأفضل دائمًا في كل فريق يلعب له.

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وكان صاروخ ماديرا قد خسر منذ أيام فرصة التتويج بلقب مع يوفنتوس بعد الهزيمة في نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي.

وقال إيفرا في حوار مع ITV: "رونالدو كان يلعب مع ريو فيرديناند تنس طاولة وخسر أمامه، وبعدها كان غاضبًا للغاية لدرجة أنّه صرخ بقوة".

وتابع: "لم يتجاهل كريستيانو الأمر، وقرر التدرب لمدة أسبوعين ثم عاد بعدها ولعب ضد ريو أمام الجميع وانتصر عليه. هذا هو رونالدو، إنّه آلة".

وكان رودريجو تيو، لاعب سبورتنج لشبونة السابق، قد أكد تفوق صاروخ ماديرا في جميع الرياضيات بما فيها تنس الطاولة.

وقال: "عندما كنا نلعب تنس الطاولة كان يتفوق ويظهر كالأفضل في تلك الرياضة، وعندما لعبنا البلياردو كرر الأمر نفسه، وفي رفع الأثقال وفي كل شيء هو الأفضل".

جدير بالذكر أنّ رونالدو سيعود للمشاركة في الدوري الإيطالي يوم الإثنين أمام بولونيا.